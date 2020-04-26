新冠肺炎│張建宗：市民防疫意識鬆懈　佛誕及勞動節假應繼續忍耐

政務司司長張建宗指新冠狀病毒病每天新增的確診個案數目，近日回落至單位數字，上週更有兩天為零確診，惟疫情變化可以非常快速，本港的疫情在社區傳播的危機仍未解除；他指，近日有部分市民的防疫意識開始鬆懈，而本週有佛誕及勞動節長假期，他呼籲市民繼續堅持和忍耐，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減低社區出現群組傳染個案的風險。 他又談及上周五正式開考的文憑試，他指，公開試只是漫長人生其中一站，希望市民為「疫試」考生打氣，以積極和正向的信念，悉力以赴迎接文憑試，以及往後充滿挑戰和精彩的人生。

張建宗指，政府絕不會因確診個案數目稍為緩和而掉以輕心；為防止本港疫情逆轉，所有就餐飲業務、表列處所及禁止群組聚集已實施的要求延長14日，直至5月7日；但在4月24 日凌晨零時起，餐飲處所內顧客數目不得超逾座位一半的規限則予以撤銷。

然而，他指近日有部分市民防疫意識開始鬆懈，他指，明白自一月底起，疫情爆發以來，市民的日常生活大受影響，但我們必須繼續保持高度防疫意識，以免抗疫工作前功盡廢，否則疫情爆發會一發不可收拾。

面對本週有佛誕（4月30日)及勞動節(5月1 日)假期，張建宗呼籲市民繼續堅持和忍耐，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減低社區出現群組傳染個案的風險。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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公開試只是漫長人生其中一站 讓全港市民為「疫試」考生打氣

他於網誌中又談及上周五(24日)正式開考的文憑試，他鼓勵考生以積極樂觀的態度應對，以發揮最佳的表現，而考生的家人和朋友的支持和鼓勵亦相當重要，要讓考生知道自己不是孤身作戰；他指，在「疫境」甚至危難中，良好的心理狀態和精神健康同樣重要，必須要鍛鍊出堅毅和正面的心智以克服種種困難，公開考試只是漫長人生中的其中一站， 讓全港市民為「疫試」考生打氣，以積極和正向的信念，悉力以赴迎接文憑試，以及往後充滿挑戰和精彩的人生。

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