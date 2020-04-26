新冠肺炎｜陳茂波：對全球經濟構成壓力　港金融風險仍屬可控水平

財政司司長陳茂波今日（26日）在網誌提到，由其率領的「金融監管機構議會」一直對市場進行「跨市場、聯動式、全天候」監控，過去一年已增加了股票市場的按金要求，減低現貨市場的槓桿風險，又進行多輪壓力測試，並加強對市場參與者的實地巡查，確保市場運作正常。 至於房地產市場，經過多輪審慎宏觀需求管理措施，加上目前整體供應仍屬偏緊，即使目前樓價仍處市場較難負擔的高水平，但住宅物業市場出現斷崖式下跌的風險不大。他強調，新冠肺炎疫情對全球以至本港經濟及金融巿場構成壓力，但本港金融風險仍屬可控水平。

財政司司長陳茂波指，疫情對全球以至本港經濟及金融巿場構成壓力，但本港金融風險仍屬可控水平。（資料圖片）

陳茂波表示，為確保銀行的流動性和放貸的空間，已聯同金管局推動了多方面的工作，確保市場上的港元資金、美元資金以及銀行內部的資源，都處於較充裕的狀態，冀能便利銀行積極向企業提供貸款，以渡過目前的經濟難關。至於預算案中提出協助企業周轉的百分百政府擔保特惠低息貸款計劃，在推出後的首四天已批出180宗申請，涉資逾4億港元。



未見大規模資金流走



他又指，自去年6月開始的社會事件及暴力衝擊，雖曾損害了市場信心，但並沒有引致明顯的資金外流；近期的新冠肺炎疫情雖令港股一度顯著隨外圍受壓，但同樣未見大規模資金流走，相反港匯持續偏強，徘徊在7.75兌一美元的強方兌換保證水平，甚至多次觸及這個上限，反映有資金流入。



陳茂波指，截至上周四，金管局四次從市場承接美元沽盤、釋出總值77.1億港元的資金，香港的銀行體系總結餘增加至668億港元。他強調，聯匯制度機制亦發揮維持港元匯率穩定的作用，此外香港有豐厚的外匯儲備，以應付隨時出現的資金外流的兌換需要。