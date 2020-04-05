【新冠肺炎】陳茂波：疫情影響所有行業　將籌備更全面的支援措施

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，財政司司長陳茂波今日（5日）於網誌表示，疫情的影響已延伸至幾近所有行業，政府正籌備更全面的支援措施，以發揮支援與保底的作用。他又稱，無論是企業或個人，都適宜及早為未來6個月的經濟情況做好準備，包括業務運作，或個人財務方面的應變與部署。

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陳茂波今日以「撐企業 保就業」為題發表網誌，當中提到世界各地均要求民眾保持社交距離及減低人員流動，使不少企業處於幾近停頓的狀態，部分香港公司面對歐美客戶突然欠數、拒絕提貨，甚至取消訂單，資金周轉變得異常緊絀。

陳茂波指，疫情已從最初打擊個別行業，如零售及旅遊業等，延伸至幾近所有行業，故擬訂紓困措施時，由聚焦對個別行業，轉為面向所有企業，「針對其關鍵痛點來落藥」。他表示，對於員工的薪金開支，政府正透過「防疫抗疫基金」想辦法；至於租金支出，則認為業主需承擔更多社會責任，業主應積極回應社會上對減租的要求。他又稱，政府去年推出中小企貸款計劃，但現時貸款的需求正不斷增大，而且不再局限於中小企，政府正檢討現行計劃；並正籌備更全面的支援措施，「以緩解疫情帶來的經濟挑戰，發揮支援與保底的作用」。

疫情衝擊環球經濟，陳茂波指，各地政府推出極為進取的財政政策和極為寬鬆的貨幣政策，認為雖然有利盡快穩住經濟，但長遠亦並非沒有後遺症，需保持警惕。他又稱，現時「前景仍然極不明朗」，何時走出陰霾，取決於各地防控疫情的進展，而消費者及企業的悲觀情緒，亦會增添經濟的下行壓力。他續稱，按目前情況，無論是企業或個人，都適宜及早為未來6個月經濟可能還未能扭轉的情況做好準備，包括業務運作，或個人財務方面的應變與部署。