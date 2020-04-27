DSE 2020│通識卷二選答：保育粵劇難處、民企發展及智慧城市影響

社會新聞
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2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考。卷二方面，考生可從三條題目中選答一題，今年卷二試題包括：解釋在香港保育粵劇的難處；解釋中國民營企業發展可能遇上的阻礙；以及解釋智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響。

通識科DSE首個核心科目(4月27日)開考，不少考生提早到試場等候，準備心情，亦預留時間作試前檢疫。(梁鵬威攝)

通識科試卷二，考生須於1小時15分鐘完卷，而卷別共設三題，題目有提供參考資料，而考生只須選答一題。

題目一：保育粵劇難處

題目一提供摘錄報章新聞資料，內容包括一名十歲女童與祖母看粵劇後談及愛上看粵劇；八和粵劇學院行政統籌相信，吸引年輕一代對保育這種傳統中國藝術的活力至關重要；以及兒童粵劇協會望使粵劇題材與青少年更相關。

題目要求考生解釋香港保育粵劇的難處；又問及考生有多大程度同意「非物質文化遺產能對香港的當代生活作出重大貢獻」,並須解釋答案。

【DSE 2020】通識科卷一談新聞自由及保障國家安全問題

題目二：民企發展障礙

題目二提供多份報章摘錄新聞，內容包括國家主席習近平在一封給民營企業家的信中，對民營企業踴躍投身脫貧予以肯定；民營企業向國家銀行體系尋求支持時，往往被視為二等企業公民；以及中國的國有企業在工業生產及利潤的增長中，所佔比重越來越大。

題目要求考生解釋中國民營企業發展上可能遇上的阻礙；在全球經濟中，國有企業應否在中國經濟發展中擔當比民營企業更主導的角色。

題目三：解釋智慧城市發展對能源使用造成影響

題目三提供摘錄自《2017年美國智慧城市挑戰賽的優勝方案》以及報章摘要，談及美國哥倫布市計劃建議利用包括以電子網絡聯繫基礎建設、電動車充電基礎建設、綜合數據平台、自動駕駛車輛等多種科技，與居民、社區和商界領袖以及科技專家緊密合作；以及一名印度環保活躍分子質疑其政府的智慧城市計劃。

題目要求考生解釋智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，以及智慧城市的發展在多大程度上，可建立一個更加可持續的社會。

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歷屆文憑試通識科卷二題目

2012

機場建第三條跑道

全球化影響

基因檢測道德問題
2013

固體廢物收費

國民身份認同

中國可持續發展
2014

中國國力

黃鴨與港人集體回憶

光害
2015

新聞自由

標準工時

國家「軟實力」
2016

中國二孩政策

本地傳統行業衰落和保育

社會政治參與成效
2017

全球化工業

電子煙

傳統濕街市轉型
2018

「留守兒童」

電動車

抗生素耐藥性
2019

藉「韓流」談香港青年個人成長

罕見病

歷史建築保育

資料來源：綜合過往資料

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