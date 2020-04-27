DSE 2020│通識卷二選答：保育粵劇難處、民企發展及智慧城市影響

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考。卷二方面，考生可從三條題目中選答一題，今年卷二試題包括：解釋在香港保育粵劇的難處；解釋中國民營企業發展可能遇上的阻礙；以及解釋智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響。

通識科DSE首個核心科目(4月27日)開考，不少考生提早到試場等候，準備心情，亦預留時間作試前檢疫。(梁鵬威攝)

通識科試卷二，考生須於1小時15分鐘完卷，而卷別共設三題，題目有提供參考資料，而考生只須選答一題。

題目一：保育粵劇難處

題目一提供摘錄報章新聞資料，內容包括一名十歲女童與祖母看粵劇後談及愛上看粵劇；八和粵劇學院行政統籌相信，吸引年輕一代對保育這種傳統中國藝術的活力至關重要；以及兒童粵劇協會望使粵劇題材與青少年更相關。

題目要求考生解釋香港保育粵劇的難處；又問及考生有多大程度同意「非物質文化遺產能對香港的當代生活作出重大貢獻」,並須解釋答案。

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題目二：民企發展障礙

題目二提供多份報章摘錄新聞，內容包括國家主席習近平在一封給民營企業家的信中，對民營企業踴躍投身脫貧予以肯定；民營企業向國家銀行體系尋求支持時，往往被視為二等企業公民；以及中國的國有企業在工業生產及利潤的增長中，所佔比重越來越大。

題目要求考生解釋中國民營企業發展上可能遇上的阻礙；在全球經濟中，國有企業應否在中國經濟發展中擔當比民營企業更主導的角色。

題目三：解釋智慧城市發展對能源使用造成影響

題目三提供摘錄自《2017年美國智慧城市挑戰賽的優勝方案》以及報章摘要，談及美國哥倫布市計劃建議利用包括以電子網絡聯繫基礎建設、電動車充電基礎建設、綜合數據平台、自動駕駛車輛等多種科技，與居民、社區和商界領袖以及科技專家緊密合作；以及一名印度環保活躍分子質疑其政府的智慧城市計劃。

題目要求考生解釋智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，以及智慧城市的發展在多大程度上，可建立一個更加可持續的社會。

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