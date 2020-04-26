DSE 2020│通識科明開考　宜留意時間分配、分數布局　卷二先審題

今屆中學文憑試（DSE）通識科將於明日（27日）開考，為首科開考的核心科目。新型冠狀病毒疫情下，試場將提早於上午7時50分開始，讓已完成體溫檢測程序的考生進入試場，因此考生宜提早抵達試場。至於最後衝刺階段及應試技巧方面，《香港01》綜合兩名通識科教師的意見，為考生提供應試參考建議。

通識科教師指，試題分數分布時有出入，考生宜先審視試題數量、每分題所佔分數，從而決定作答時間，否則有機會不夠時間作答所有題目。

《香港01》日前訪問教協副會長、通識科教師田方澤，以及通識教育教師聯會主席劉錦輝。田方澤估計，近來社會較敏感，今屆通識未必會出政治題；即使出現政治題，考生亦不必擔心，該些題目通常只集中考核資料運用。劉錦輝認為，去年的政治題不算太多「政治色彩」，只要求考生列舉正反觀點，政治立場不會影響分數，但他同時認為考生應掌握本港基本政制。

兩人均指，通識科試題分數分布時有出入，考生宜先審視試題數量、每分題所佔分數，從而決定作答時間，否則有機會不夠時間作答所有題目。劉錦輝認為，過往有考生遇見自己熟悉的題目範疇，從而大篇幅作答，列舉大量例子，他提醒每分題的分數已固定，所舉事例點到即止則可。

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劉錦輝認為操練Past Paper不單只求「心安理得」，而應在操練過程中，了解自身的強弱項，及後應集中操練表現較弱、較不擅長的題型。（資料圖片）

卷二因涉跨單元知識 作答不應侷限某單元題目

劉錦輝建議，作答通識卷二時，考生宜先用5分鐘至10分鐘審題，選擇最合適自己的題目作答，尤其要看各題目的(b)分題，是否自己熟悉的範疇，能否列舉充足例子支持自身論述。他直言，試題可能會涉及跨單元知識，因此考生不應侷限於只選答某個單元的題目，必須先審閱全部題目再作決定。

大部分考生今日正把握時間最後衝刺，兩人均建議，考生應把握時間溫習各單原重點概念、題型等，例如生活素質、可持續發展等常見概念，劉錦輝形容是「萬變不離其宗」。

另外，考生或會透過操練歷屆試卷（Past Paper）的方式溫習，劉錦輝認為操練Past Paper不單只求「心安理得」，而應在操練過程中，了解自身的強弱項，及後應集中操練表現較弱、較不擅長的題型。

觀乎近日的國際疫情發展，劉錦輝認為，考生應可從近日的國際合作、國際組織等時事議題，找出適合作全球化問題的事例，例如國際油價暴跌至負價格所帶來的經濟全球化議題、蘋果公司與Google破天荒合作應對疫情等。

歷屆文憑試通識科卷一（必答）題 2012 人口老化 煙草管制 本地政黨與政府管治效能 2013 肥胖 立法會組成與拉布 性別. 角色 2014 示威遊行與政府管治困難 發電. 能源 酗酒 2015 中國三農問題 青年人整容風氣 國際旅遊發展影響 2016 本地農業 民主程度與競爭力 HIV病毒 2017 本港族裔共融 中國減貧情況 新加坡與本港生活質素 2018 義工與公民身分理解 DSE考試壓力與香港教育制度 器官捐贈經濟補償爭議 2019 立法會不同政治陣營分布、行政長官的政黨背景 塑膠廢物的處理 藉孔子學院談中國全球影響力 資料來源：綜合過往資料