DSE 2020│通識科明開考　宜留意時間分配、分數布局　卷二先審題

今屆中學文憑試（DSE）通識科將於明日（27日）開考，為首科開考的核心科目。新型冠狀病毒疫情下，試場將提早於上午7時50分開始，讓已完成體溫檢測程序的考生進入試場，因此考生宜提早抵達試場。至於最後衝刺階段及應試技巧方面，《香港01》綜合兩名通識科教師的意見，為考生提供應試參考建議。
通識科教師指，試題分數分布時有出入，考生宜先審視試題數量、每分題所佔分數，從而決定作答時間，否則有機會不夠時間作答所有題目。
《香港01》日前訪問教協副會長、通識科教師田方澤，以及通識教育教師聯會主席劉錦輝。田方澤估計，近來社會較敏感，今屆通識未必會出政治題；即使出現政治題，考生亦不必擔心，該些題目通常只集中考核資料運用。劉錦輝認為，去年的政治題不算太多「政治色彩」，只要求考生列舉正反觀點，政治立場不會影響分數，但他同時認為考生應掌握本港基本政制。
兩人均指，通識科試題分數分布時有出入，考生宜先審視試題數量、每分題所佔分數，從而決定作答時間，否則有機會不夠時間作答所有題目。劉錦輝認為，過往有考生遇見自己熟悉的題目範疇，從而大篇幅作答，列舉大量例子，他提醒每分題的分數已固定，所舉事例點到即止則可。
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劉錦輝認為操練Past Paper不單只求「心安理得」，而應在操練過程中，了解自身的強弱項，及後應集中操練表現較弱、較不擅長的題型。（資料圖片）
卷二因涉跨單元知識 作答不應侷限某單元題目
劉錦輝建議，作答通識卷二時，考生宜先用5分鐘至10分鐘審題，選擇最合適自己的題目作答，尤其要看各題目的(b)分題，是否自己熟悉的範疇，能否列舉充足例子支持自身論述。他直言，試題可能會涉及跨單元知識，因此考生不應侷限於只選答某個單元的題目，必須先審閱全部題目再作決定。
大部分考生今日正把握時間最後衝刺，兩人均建議，考生應把握時間溫習各單原重點概念、題型等，例如生活素質、可持續發展等常見概念，劉錦輝形容是「萬變不離其宗」。
另外，考生或會透過操練歷屆試卷（Past Paper）的方式溫習，劉錦輝認為操練Past Paper不單只求「心安理得」，而應在操練過程中，了解自身的強弱項，及後應集中操練表現較弱、較不擅長的題型。
觀乎近日的國際疫情發展，劉錦輝認為，考生應可從近日的國際合作、國際組織等時事議題，找出適合作全球化問題的事例，例如國際油價暴跌至負價格所帶來的經濟全球化議題、蘋果公司與Google破天荒合作應對疫情等。
歷屆文憑試通識科卷一（必答）題
|2012
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人口老化
煙草管制
本地政黨與政府管治效能
|2013
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肥胖
立法會組成與拉布
性別. 角色
|2014
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示威遊行與政府管治困難
發電. 能源
酗酒
|2015
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中國三農問題
青年人整容風氣
國際旅遊發展影響
|2016
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本地農業
民主程度與競爭力
HIV病毒
|2017
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本港族裔共融
中國減貧情況
新加坡與本港生活質素
|2018
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義工與公民身分理解
DSE考試壓力與香港教育制度
器官捐贈經濟補償爭議
|2019
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立法會不同政治陣營分布、行政長官的政黨背景
塑膠廢物的處理
藉孔子學院談中國全球影響力
資料來源：綜合過往資料
歷屆文憑試通識科卷二題目
|2012
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機場建第三條跑道
全球化影響
基因檢測道德問題
|2013
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固體廢物收費
國民身份認同
中國可持續發展
|2014
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中國國力
黃鴨與港人集體回憶
光害
|2015
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新聞自由
標準工時
國家「軟實力」
|2016
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中國二孩政策
本地傳統行業衰落和保育
社會政治參與成效
|2017
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全球化工業
電子煙
傳統濕街市轉型
|2018
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「留守兒童」
電動車
抗生素耐藥性
|2019
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藉「韓流」談香港青年個人成長
罕見病
歷史建築保育
資料來源：綜合過往資料