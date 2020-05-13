新冠肺炎│社企展覽停擺不裁員：最差無錢賺　工人起碼有工開

做生意是否要賺到盡？在疫情肆虐下，各行各業受到重創，展覽相關業務更是完全停擺。香港善導會轄下的社企明朗服務有限公司成立廿載，提供展覽、運輸、清潔等業務，公司副總經理何卓儀坦言，自新年後完全無展覽做，「2月跌3成，3月跌一半……5月暫時只接到一、兩單」為了不裁員、不減薪，亦要「爭崩頭」開拓搬運業務客源，「最差情況無錢賺，但工人起碼有工開。」 為了節流，公司停租倉庫，工人幫忙將物資搬回總辦公室，她亦不再「坐房」，與同事一起坐。艱難時候，亦只能如她所說般：「將就啲，再逼啲。」社企期望「希望3、4個月後上返軌道，都係要返一班人。」

何卓儀表示，公司聘請的10個長散工當中，有更生人士、精神病患康復者、新來港人士、長者等，若情況許可，盡量都不希望裁員。（黃寶瑩攝）

社企明朗服務有限公司副總經理何卓儀指，公司主要業務包括展覽、搬運等，坦言自新年後「冇晒event，冇晒展覽」，原定2月的十多項工作，一律無限期延期，甚至取消。何卓儀表示，公司主要幫助弱勢社群就業，除6名全職員工外，聘請的10個長散工當中，有更生人士、精神病患康復者、新來港人士、長者等，若情況許可，盡量不欲裁員，但無可避免面對開工不足情況，「希望個個都可以有啲工開。」

工友居內地穿梭中港 既要隔離亦無錢交租



最令她感到遺憾是，2月尾時有兩名年長員工剛好約滿，「一個67歲，另一個70幾歲」，工作已近十年，但疫情來勢洶洶，只好暫時擱置續約安排。何卓儀直言，在疫情肆虐下，基層員工生活百上加斤，有一名任職司機的工友原在內地租屋，香港工作，一向中港兩邊走。然而，檢疫令出現後，工友未開工便要先隔離14日，「佢只可以租賓館住，但依家佢又無工開，返上大陸又要再隔離14日，亦都無錢交租」，戶口僅剩數元，「唯有幫佢睇下社會服務機構點幫到佢。」

「佢只可以租賓館住，但依家佢又無工開，返上大陸又要再隔離14日，亦都無錢交租。」 社企明朗服務有限公司副總經理 何卓儀

為了節流，公司停租倉庫，工人幫忙將物資搬回總辦公室。（黃寶瑩攝）

同行競爭更大不少以優惠價「頂爛市」

訪問期間，何卓儀收到whatsapp通知，無奈搖頭：「又一個報價失敗」，市道不景氣，同行競爭更大，不少人「頂爛市」，以優惠價接工作。她說，僅餘的搬運服務生意額每況愈下，「2月跌3成，3月跌一半……5月暫時只接到一、兩單」。公司因應市道，服務打折頭，她甚至預想過：「睇嚟仲要低，最差情況係公司無得賺，但工人起碼有工開」。



不裁員、不減薪的「代價」便是要想盡方法「開源節流」。公司已入不敷支近三個月，近日決定停止租用倉庫，每月可省下萬多元，將所有展覽物資搬回辨公室，記者當日現場所見，「逼爆」會議室，佔據公司大量範圍，何卓儀笑道：「我自己咪唔再坐房，同同事一齊坐」。

疫情爆發後展覽全停，為了不裁員、不減薪，公司亦要「爭崩頭」開拓搬運業務客源。（黃寶瑩攝）

政府推出810億保就業計劃 ，補貼僱主5成工資，津貼上限為9000元，為期6個月，由5月25日起接受申請，料3至4星期後可發放，企業亦有打算申請。她認為，審批速度比想像中快「以為要一至兩個月」，亦認為網上登記安排簡單，但明言現階段仍對申請細節感「頭痕」，需致電到熱線再作查詢。



疫情未見盡頭，但何卓儀明言未有打算放棄展覽業務，「希望3、4個月後上返軌道，都係要返一班人。」她亦指，公司同時亦考慮「轉型」，著同事有空便去報讀技術工種課程，「覺得自己都OK嘅，得閒嘅，一接到啲JOB，都可以盡量去做」。

「睇嚟（價錢）仲要低，最差情況係公司無得賺，但工人起碼有工開。」 社企明朗服務有限公司副總經理 何卓儀