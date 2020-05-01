五一勞動節│搬運工收入減三分二　自力更生拒綜援：留畀急需嘅人

本港1月至3月失業率為4.2%，就業不足率亦升至2.1%，創近十年高位。失業率高企，人人自危，擔心成為「失業大軍」一份子。33歲 Roy（化名）是更生人士，從事展覽搬運工接近四年，原本工作穩定，每星期開6日工，日做9小時。然而，疫情新年後爆發，各大展覽活動相繼取消，他幾乎無工開，由月入1.6萬元變成僅5千元；面對失業率上升，勞福局局長羅致光曾表示，綜援在經濟起伏中能發揮安全網作用，更指領取者「能屈能伸」，然而 Roy指，「咁嘅年紀，有手有腳，你都唔想拎綜援！」Roy強調與標籤效應無關，反而認為申請程序繁複，又指「綜援係應該留返比一啲好急需的人士。」

受疫情影響，以往月入16,000元的Roy，收入大減三分二，但已自言「較好彩」。他任職「長散」的公司願意分發其他工作予他，現暫於運輸部擔任司機、搬運，惟一個月開工不足十日，月薪僅得5,000至6,000元，甚至不足以應付租屋支出，「仲有啲積蓄，短期內都可以捱到，長遠就難啲」，料最多只捱到6月，只能「見步行步」。

「咁嘅時勢，老闆都有個選擇權去揀人」

做過水電工、文書工作、餐飲業的Roy慨嘆，自疫情起有不斷留意求職市場，「好多都唔請人，依家只有裁員，就算請都係人工好低」，根本無法預計未來發展，五月至六月仍暫未「著落」。疫情未見盡頭，失業率持續升，他亦擔心成為失業大軍一員，「大把有學歷過我嘅人，仲要咁嘅時勢，老闆都有個選擇權去揀人，市道好當然有僱主請更生人士，但咁嘅狀況真係會少啲。」

Roy表示，任職「長散」的公司願意分發其他工作予他 ，現暫於運輸部擔任司機、搬運，惟一個月開工不足十日，更笑言最近接到的訂單是「大屋搬細屋」。（黃寶瑩攝）

「大把有學歷過我哋咁嘅人，仲要咁嘅時勢，老闆都有個選擇權去揀人，市道好當然有僱主請更生人士，但咁嘅狀況真係會少啲。」 更生人士 Roy

綜援應留給急需人士 「有手有腳唔會想拎綜援」

在第二輪抗疫基金中，政府放寬綜援資產限額一倍，以單身人士個案計算，即由33,000元放寬至66,000元。Roy雖符合資產符合要求，但坦言從未有打算申領。「綜援係應該留返比一啲好急需嘅人士，講真我哋咁嘅年紀，有手有腳唔會想拎綜援。」



想法如同標籤綜援？Roy連忙道：「我唔係標籤綜援，但我未有咁急需，一申請又要等一個月，如果我真係急嘅，都餓死咗啦？」他又形容，領取後反而妨礙他「搵工」，「好似變相返唔到咁多（鐘數）喎，咁咪變咗拎完又做唔到嘢？」

雖然符合申請綜援資格，但Roy擔心領取後反而「難搵工」。（黃寶瑩攝）

「我唔係標籤綜援，但我未有咁急需，一申請又要等一個月，如果我真係急嘅，都餓死咗啦？」 更生人士 Roy

談及政府推出的愛增值培訓課程，只要出席率達9成，完成後便可獲5,800元津貼。Roy笑言：「如果啱啱讀完中學可能會諗嘅，無咁多負擔，我依家三十幾歲為咗嗰幾千蚊去讀書，會唔會搞笑咗啲？我諗出席率一定唔夠！」他表示，身邊不少人已被裁員，或同樣面對工時不足問題，繼而向坊間機構申請食物援助，「最大問題都係住嘅問題.....到冇得住，都真係要諗劏房。」

他坦言，最大經濟負擔是房租，若真的捱不住，會考慮由一人套房搬至環境較差的劏房。（黃寶瑩攝）

社署：已就綜援個案續期作特別安排

社會福利署表示，鑑於2019冠狀病毒疫情的發展，自2020年1月29日起已實施特別措施，包括就綜援個案續期作出自動續期的特別安排，透過電話、預約會面、投遞箱、郵寄、傳真或電子郵件等服務模式，以確保能依時發放綜援金額予受助人及處理相關申請。如申請人能提供一切所需資料，全部手續一般維持在四星期內完成。社署會繼續密切留意綜援申請的情況並作適切的安排。

此外，社署亦會轉介15至59歲身體健全而又失業或每月工作時數少於120小時，又或每月工作入息少於社署所定標準現時定為2,250元的綜援申領人至非政府機構，以接受就業支援服務，從而協助他們早日覓得全職工作。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼