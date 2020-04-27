撕連儂牆被阻襲擊兩途人　指受7.21事件影響　19歲男認罪候判

一名患有自閉症的19嵗侍應，在7月22日北角地鐵站外破壞連儂墻，期間被兩名途人阻止和拍攝容貌。侍應與他們發生爭執，一名途人在混亂間被推跌，因此脫臼、左手骨折和盆骨受傷。侍應因而被控，今（27日）在東區法院承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，求情時因不滿去年7.21事件中示威者的行為，才以身試法。惟裁判官指出，不管7.21 發生何事，此次事端由被告一人引起，法庭不贊同任何暴力，亦不會考慮背後的政治立場。但考慮被告年幼，將判刑押後至5月11日，替被告取得社會服務令等多份報告；期間被告需要還押看管 。

被告鄭洞僊，19歲，被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他於去年7月22日在北角港鐵站B1出口附近，襲擊男子曾威志及梁子維，因而對其造成身體傷害。

求情信指 被告受病情影響犯案

其代表律師求情時指，被告犯案時年僅19歲，犯下本案對他前途影響甚大。此外，患有自閉症的被告，不滿7.21事件中示威者的行為，令他感煩擾和擔心自身安全，情緒亦受影響，最終以身試法。辯方有呈上被告母親和老師的求情信，指被告受病情影響，心裡不受控制而犯案，加上本案已經令他人生蒙上污點，故望法庭輕判。

裁判官指不論政治立場 不容許暴力行為

裁判官林希維表示，無論在任何政治立場下，法庭均絕不容許任何暴力行為，亦不接受被告求情時指他被7.21事件影響而犯案，指此次事件全因被告一人引起。林官又稱，考慮到兩名事主的傷勢，明言很有可能判處監禁，但考慮到被告畢竟年青，因此將判刑押後至5月11日，為他索取勞教所、教導所、更生中心和社會服務令報告，期間被告需要還押。

案情指，事發日晚上九時許，兩名事主經過北角地鐵站外一幅由當區區議員設立的連儂牆時，發現被告正在撕下牆上的貼紙。二人上前阻止，並用手機拍攝被告的容貌。惟被告情緒突然變得激動，上前抱著曾的上身並將他推倒，梁則試圖制止被告，最終被告被接報到場的警員拘捕。 兩名事主被送院治理，其中曾左手骨折和脫臼，需要接受手術，另外曾的左盆骨和左右手腕亦有受傷。此外，試圖制服被告的梁亦輕微擦傷。

案件編號：ESCC 2806/2019