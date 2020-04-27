DSE 2020│通識卷一新聞自由兩難題型罕見　考生：未料有敏感題目

2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考。今年卷一必答題提供資料，引述《公民權利和政治權利國際公約》談及發表自由的權利，指行使權利亦附有特別責任及義務，包括保障國家安全或公共秩序等，又指新聞自由並不是絕對，要求考生就新聞自由的「兩難」闡述答案。 有考生表示，該題題型較過往稍為不同，相對複雜及需時消化，亦未有料及會出「稍微敏感的題目」；亦有人指，在反修例運動期間，警察不時稱呼記者為「黑記」，新聞自由必定是受到打壓。 對於近年通識科屢遭建制派攻擊，甚至要求取消，對此有考生認為：「如果政治事件永遠要向教育開刀，呢個社會唔會進步，只會不停原地踏步。」

陳同學認為，學習通識科後更了解周遭事物：「如果政治事件永遠要向教育開刀，呢個社會唔會進步，只會不停原地踏步。」（梁鵬威攝）

考生：參考資料少 答題篇幅多

今日的通識科筆試約於12時30分左右完卷，考生陳同學表示，今年卷一第三題的題型較少見，問法較過往稍為不同，提供的參考資料相對少，但答題篇幅相對多，而其餘兩題提供的資料相對較多，幸好其時間分配上沒有問題，因此大致能完卷。

他認為，第三題的(b)部分問題較複雜，需時消化，過往未試過做此類型題目，亦未有料及會出「稍微敏感的題目」，例如新聞自由範疇。

被問及會否擔心答案涉及個人立場，影響得分，陳同學認為如此便會失去通識科的意義，該科原本希望訓練考生的獨立思維，立場不會影響答案，若考評局有既定立場，則會變得很無謂。至於卷二選答題，他則選答第三題智慧城市相關題目，認為自己較熟悉相關主題。

考生：通識科能讓學生接受生活化、獨立思考訓練

近年通識科屢遭建制派攻擊，部分人認為該科導致學生的思想變得偏激，要求改革甚至取消通識科。對於通識科只設合格、不合格或改為選修科等建議，陳同學認為，通識科能讓所有學生接受生活化、獨立思考等訓練，自己作為考生，未接觸通識科前不會知道立法會、行政長官的選舉模式，學習後更了解周遭事物，「如果政治事件永遠要向教育開刀，呢個社會唔會進步，只會不停原地踏步。」

他慶幸自己曾修讀通識科，「對於政治議題、國際議題、武漢肺炎議題背後涉及的民生事宜更加認識，更了解呢個世界。」

2020年通識科卷一必答題有資料引述《公民權利和政治權利國際公約》的發表自由權利，但行使權利亦附有特別責任及義務，包括保障國家安全或公共秩序等，要求考生就新聞自由的「兩難」闡述答案。（梁鵬威攝）

考生：問題較資料深入 思考需時

另一名考生陳同學表示，今年的卷一相對困難，雖然有參考資料，但問題較資料更加深入，需時思考，自己在時間掌握上可能表現不太好。他同樣認為涉及新聞自由議題的第三題較困難，完成頭兩題後，到第三題再需思考，因此時間上不太足夠。

對於新聞自由議題，陳同學指，在反修例運動期間，警察不時稱呼記者為「黑記」，新聞自由必定是受到打壓。

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因應疫情，考生座位之間需相距1.8米，部分考生需到課室試場應考。陳同學指，自己所處的課室試場只有約6名考生，環境氣氛與過往與禮堂考試的安排有分別，雖然未必會影響應試表現，但需時適應。他又指，進入試場前需探熱及使用酒精搓手液，另外再獲發兩支搓手液，完卷後亦會消毒雙手。

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