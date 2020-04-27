【DSE 2020】通識科首科核心科目今開考　有考生7時到達試場預備

2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科筆試，今日（27日）正式開考，早上7時許，位於荃景圍的中學試場外，已有逾百人到場準備，有學校提早於7時20分起讓考生入內。 考生余同學約於7時左右到試場預備安頓心情應考，他表示，於上周六（25日）應考首科化學科，知道大概的應考流程及模式，今日亦已帶多數個口罩備用，但未有使用考評局派發的口罩，「因為唔知邊度嚟。」

今屆DSE於上周五（24日）正式開考，考評局指當日共有6位考生身體不適未能應考，當中5人向考試資訊中心呈報，因病或發燒而未能到試場赴考，另外一人在健康申報表上，填寫有急性呼吸道症狀，最後自行離開考場。第二日（25日）考試日，考評局則收到14名考生因病未能應考，當中有2名考生因發燒或出現急性呼吸道病徵而不准入試場，另有2位則因身體不適，在考試期間離開試場；餘下10名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試。

↓↓DSE 2020 試場防疫應考須知↓↓

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考評局早前提醒，考生須要帶備身分證、新舊准考證及文具，應考期間亦須戴口罩、遞交健康申報表及自備糧水。試場會提早在7時50分起讓考生進入，若有發燒（體溫達到攝氏 38 度或以上）、有咳嗽、氣促等急性呼吸道感染徵，或正接受政府指定強制檢疫者，皆不可進入試場。監考員會要求考生短暫除口罩確認身份，考生必須在筆試期間正確戴上自備外科口罩，不可除下，否則會被視作違規。

若考試期間有人頻密打噴嚏或持續咳嗽，試場主任可安排他們坐在試場內其他預留的座位或遷往其他考室，以免影響其他考生。萬一防疫措施未能在開考時間前完成，試場主任具酌情權，可將第一節考試延遲15分鐘，第二節考試則可延遲半小時。