斬人案批示威者　法官郭偉健原處理另一反修例案　今突「換官」

區域法院法官郭偉健上周五處理將軍澳連儂牆斬人案時，炮轟反修例運動示威者，做法引起各界熱議。根據司法機構日前的網上審訊表顯示，郭官今午原定處理一宗涉反修例運動的案件，涉案的士司機被指藏40枝汽油彈，惟案件改由區域法院首席法官高勁修處理。

被告涉管有汽油彈等 今申請被拒

涉案被告為曾偉龍（31歲），被控1項串謀縱火罪，以及1項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞他人財物罪。串謀縱火罪指他於去年10月17日至20日，在香港用火摧毀或損壞屬於他人的財產。交替控罪則指，他於10月20日在大埔管有40支汽油彈、3樽汽油和2個點火器。

辯方申請押後案件至6月23日再訊，以便被告處理法援申請，其保釋申請再次被拒，被告至今已還押超過半年。

法官郭偉健原今日下午處理區域法院一宗反修例相關案件，但改為由另一法官處理。

辯方在案件開始前 才知由另一法官處理

根據司法機構的網上案件審訊表，於星期日時仍顯示該案由法官郭偉健處理。惟今日改為區域法院首席法官高勁修處理，今日的案件審訊表亦作出更改。而郭官仍在區域法院仍有案件需處理，但不涉反修例的案件。

至於明日的反修例相關案件，同是由法官高勁修負責。

據了解，辯方並沒有就本案作換官申請，而辯方亦在案件開始前不久才得知案件改由高官處理。

郭官上周五形容示威者 作出「文革式」極端行為

郭官上周五處理將軍澳連儂牆斬人案時，炮轟反修例運動的示威者，指他們打著民主自由的旗號，作出「文革式」的極端行為，又形容他們所作所為屬「恐怖主義行為」，更指這些人作出這些醜惡行為，還自稱追求民主的人士，實為諷刺。他更形容該案被告是去年社運中「不自願的被犧牲者」，又指他被社運弄至奄奄一息、滿身鮮血。有關判詞今已上載於司法機構網站。

案件編號：DCCC 144/2020