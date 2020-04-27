大埔頌雅路新公屋命名「富蝶邨」　盡見不同蝴蝶品種

大埔醫院附近的第九區與頌雅路地盤，早前已宣布興建公屋項目，可提供7,070個公屋單位。 據房屋署向區議會提交的文件所示，項目預計分別於2021年及2023年首季完工，由於地盤毗鄰大埔鳳園蝴蝶保育區，建築師的設計概念亦是來自蝴蝶，故建議屋邨的命名以蝴蝶為主題，遂命名為「富蝶邨」。

大埔第九區正建八幢公屋，連計頌雅路東地盤，將提供約7,070 個住宅單位。（資料圖片）

據區議會文件所示，大埔第九區、頌雅路東及頌雅路西的公屋發展計劃，將會分三期進行。首兩期分別興建1幢及8幢住宅大廈，共提供約7,070伙，預計分別於2021年及2023年首季完工，而第三期尚在規劃階段。

以不同品種蝴蝶命名

房屋署指出，由於地盤毗鄰大埔鳳園蝴蝶保育區，建築師的設計概念亦是來自蝴蝶，故建議屋邨的命名以蝴蝶為主題，加上該新屋邨鄰近富亨邨，遂命名為「富蝶邨」。

9幢住宅大廈採用不同蝴蝶的品種命名，分別為：第一期的斑蝶樓；第二期的珍蝶樓、粉蝶樓、鳳蝶樓、蛺蝶樓、喜蝶樓、蜆蝶樓、紫蝶樓及黃蝶樓。

大埔第九區、頌雅路東地盤內的9幢住宅大廈，將採用不同蝴蝶的品種命名。（區議會文件）

翻查資料，大埔第九區位於富亨邨及大埔醫院附近，該址原為私人醫院用地，但由於流標，政府於2013年期間，將地皮連同頌雅路東及頌雅路西項目改劃為公屋用途。

香港仔的珍寶海鮮舫早前已宣布暫停營業。（資料圖片／鄭子峰攝）

康文署對接管深灣碼頭前用地持「開放態度」

至於香港仔的珍寶海鮮舫早前已宣布暫停營業，並已提出交還深灣碼頭前用地予政府。不過，由於該用地多年來已成為休憩空間，對於有建議將有關用地交予康文署接管，康文署表明對有關建議持開放態度。