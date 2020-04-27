影星林青霞丈夫刑李㷧九十年代入主ESPRIT　30年見證藍籌變毫子股

服裝品牌ESPRIT母公司思捷環球今日（27日）公布截至3月底的營運數據，第三季收入23.7億港元，按年跌25%，公司決定關閉中國以外亞洲區的56間分店，包括在香港的分店。 ESPRIT本是美國品牌，上世紀70年代林青霞丈夫、港商邢李㷧成為香港代理商，並將業務擴至歐洲，其後邢李㷧收䐟股權，成立思捷環球並於1993年在香港上市，9年內晉身成為藍籌股，集團市值曾攀升至最高峰逾1,700億元。邢李㷧在上市後數年間不斷減持股份，多年間套現約230億元。 2008年金融海嘯後公司股價每況愈下，由昔日八、九十年代最受港星歡迎的名牌服裝，面對快速時裝興起招架乏力，ESPRIT的潮牌形象不復再，漸淡出大眾的目光。

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思捷環球宣布關閉中國以外亞洲區的56間ESPRIT分店，公司將繼續在中國合資公司的業務，日後將專注於歐洲的核心市場。思捷於上月已公布因應疫情於歐洲爆發，旗下6間德國附屬公司已申請破產。集團於香港目前有4間分店，分布於中環、油塘、旺角及荃灣。

創辦人邢李㷧2008年辭任非執董後 昔日藍籌跌至「毫子股」

ESPRIT於60年代由美國人Tompkins夫婦創辦，而Tompkins亦是著名運動單牌The North Face的創辦人。著名影星林青霞丈夫、港商邢李㷧於1971年加入成為品牌的香港代理商，在香港建分公司並將品牌推廣至歐洲，邢李㷧於90年代起，因應Tompkins夫婦離異，逐一購入ESPRIT的股權，並成立思捷環球，1993年在香港上市，當年的招股價為$3.7。

思捷的股價其後9年持續上升，2002年加入恆指成份股晉身「藍籌」，邢李㷧之後數年間不斷減持股份，多年間套現約230億元。至2007年，集團市值攀升至最高峰逾1,700億元，翌年邢李㷧全面辭去思捷管理層職務。在2008年的金融海嘯後，其股價及業務一直走下坡，2013年被剔出藍籌行列。至去年9月，思捷主席兼執行董事柯清輝稱，受示威事件影響致本港分店人流下跌四成，對銷情有影響。

由歷史高每股133元，跌至今日收市報0.75元，ESPRIT經歷大起大跌，終要告別港人。

邢李㷧（中）、邢嘉倩（左一）、邢愛林（左二）及邢言愛（右一）、林青霞（右二）（微博圖片） 2012年再斥資持股 將市值近10億股份轉贈3愛女 邢李㷧在2012年再斥資掃入思捷的股份，並先後將股份轉贈至3名愛女持有的離岸公司Total Market Limited，他先於2017年轉贈市值9.5億元的股份給與前妻張天愛所生的大女邢嘉倩，以及與林青霞所生的二女邢愛林，至嬧女邢言愛年滿18歲後亦成為該公司的持有人之一，與兩位姊姊平分公司權益。

八十年代帶領潮流 軟硬天師唱「永遠懷念興發街嗰間Esprit」

ESPRIT在八、九十年代備受港星追棒，張國榮、陳百強等歌星亦是支持者，除了時裝之外，品牌亦發展出家品、首飾、香水等產品線，亦曾開設SALONESPRIT，但在2012年全數倒閉。

ESPRIT當年亦曾與日本設計師倉俁史朗合作，位於銅鑼灣興發街的店舖是由他設計，寬敞偌大的店舖令人留下深刻印象，連軟硬天師的作品《川保久齡大戰山本耀司》中亦有這句歌詞：「永遠懷念興發街個間ESPRIT」。 不過集團自2000年代末的時尚形象已經不再，加上快速時尚的興起，ESPRIT的業務亦未見再有起色，至今終宣布撤出香港。