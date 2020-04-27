ESPRIT關閉香港等內地以外亞洲區分店　涉特殊成本最多2億元

思捷環球（0330）公布截至今年3月底止9個月營運數據，期內收入為81.31億元，按年減少18.1%，按本地貨幣計算，跌幅為15.1%。

思捷又指出公司決定關閉內地以外所在的亞洲所有56間零售店，尤其是新加坡﹑馬來西亞﹑台灣﹑香港及澳門，作為重組一部份，預料關店行動會在今年6月底完成。公司指出，截至今年3月底的9個月，該56間店舖為公司帶來2.67億元收入，佔公司期內總收入的4%。

公司預期關店將產資產及存貨減值，及員工遣散費一次性特殊成本，涉及金額介乎1.5至2億元。

思捷出出，截至今年3月底的9個月，來自歐洲收入為75.78億元，按年減少15.2%，按本地貨幣減少11.9%；來自亞洲收入為5.53億元，按年跌44.2%，本地貨幣計算，按年跌43.5%。

單計截至3月底的第3季，收入為23.68億元，按年跌25%，按本地貨幣計算，跌幅為22.2%。以本地貨幣計算，零售業務跌39.8%至6.54億元，批發業務按年跌20.1%至8.81億元，電子商店收入為8.08億元，按年跌2.6%。

其中來自歐洲地區收入為22.28億元，按年跌22.2%，按本地貨幣計算跌幅為19.2%。來自亞洲收入為1.4億元，按年跌52.2%，按本地貨幣計算跌51.6%。

執行主席重組期不收薪酬

思捷指出，為保障公司償付能力及資金流動性，以及業務持續運作，6間德國附屬公司已根據德國破產法例第270b條申請啟動財產保護訴訟程席。財產保護訴訟程序能讓公司採取重組措施，並同時實行於過去2年內一直進行的轉型計劃。

公司指出有關措施可有效重組相關債務及長期租賃合同﹑使用當地相關新冠肺炎法規來加強資金流動性﹑獲得支付德國員工薪金及社會保障金的資助﹑以及與勞工委員會商討更靈活解決方案及削減員工。管理層正制定一項重組計劃，該計劃將於今年6月底提交最近成立的債權人委員會以作批准。

公司又指出正與所有市場業主進行談判藉以尋求豁免租金﹑降低租金及更好的條款，並關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現店舖，又指出會在可行情況下，使用政府援助措施。公司執行主席及行政總裁，在重組期間停止收取薪酬，同時行政管理層已接受各自減薪35%，高級副總裁及副總裁，已接受各自減薪25%，非執行董事已接受各自減董事袍金20%。