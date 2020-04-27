尚德「祭壇」被圍封　領展：籌劃翻新工程早於周梓樂事件

自去年反修例示威中，一名香港科技大學學生周梓樂於將軍澳尚德停車場被發現墮樓重傷，其後不治後，該停車場地下外牆及事發的2樓一直成為悼念周梓樂及另一名離世的15歲HKDI女學生陳彥霖的地方，惟「祭壇」位置現時被人清空，並以圍板圍封。 領展發言人稱，圍封工程是尚德停車場的翻新油漆工程，原定去年底開始工程，但延至今年3月起展開，油漆工程預計半年內完成。領展強調，工程的籌劃早於修例事件及科大周同學事件發生前，工程亦與上星期停車場外政府部門清拆「祭壇」的聯合行動完全無關。

將軍澳尚德停車場自周梓樂事件發生後，每月8日（周梓樂於2019年11月8日離世）均有市民前來尚德停車場地下外牆的「祭壇」及事發時的2樓悼念，惟該位置今日被清空，並以金屬圍板圍封。

領展發言人回應指，該處是尚德停車場翻新油漆工程範圍，項目屬尚德廣場（現稱TKO Spot）自2018年展開的優化工程的一部份，翻新油漆工程早於去年初籌劃，去年12月起由停車場B場展開，而A場、（即科大周同學事發的地方）的油漆工程原計劃同期於去年底開始工程，其後延至今年3月起在車場內分區展開。

發言人續指，除了油漆外，承辦商亦會在該停車場適當位置重鋪防滑設施。整個油漆工程預計半年內完成。工程進行期間，停車場會圍封工程範圍，以保障公眾安全，其他公眾通道會如常開放。

領展：與政府清拆行動無關 地下外牆曾被焚燒需時修復

領展的回應強調，此工程的籌劃早於修例事件及科大周同學事件發生前，工程亦與上星期停車場外政府部門清拆「祭壇」的聯合行動完全無關。 另外，A場的翻新油漆工程亦包括停車場地下的外牆範圍；由於部分外牆曾被焚燒，外牆的磚瓦損毀，需要較長時間修復重鋪，故有關部分需以圍板圍封進行工程。

2樓工程位置有眾多公眾物品 已提早張貼通告知會公眾自行取回

領展又稱，在A場工程展開前，已於3月起在車場內外張貼告示，通知車場用家。其中在2樓的工程位置，有見該處公眾置有的物品眾多，由4月初起，領展稱特地在該範圍張貼通告，明確知會公眾人士須於4月中之前自行取回物品，之後會安排清理有關地點及展開油漆工程。 發言人指，一直有與區議員就油漆工程的計劃及進度溝通，包括相關工程的時間表及受影響位置。