【危殆科大生】尚德停車場三樓共設四部CCTV　片段有助重組事件

一名科大生疑走避催淚彈時，在將軍澳尚德停車場墮樓命危，領展稱閉路電視鏡頭非固定，部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，未有攝入事主墮下的片段。據了解，當閉路電視轉到事發現場時，科大生已跌下受傷。但停車場內有多組鏡頭，或有助重經事發經過。 《香港01》記者重回現場，發現科大生墮下的三樓一帶，共有四部閉路電視，可180度轉動，來回一次需要一分鐘，其中兩部有機會拍攝到墮樓位置的側面。惟現場有一條石柱，並有車輛泊車位，或有機會阻擋鏡頭。

學生由三樓位置墮下至二樓，約三至四米高；而對落的二樓，越過石壆只有半米至一米的落差。(王譯揚攝)

將軍澳昨（4日）凌晨催淚彈橫飛，因示威者於唐明街一帶聚集及堵路，警方發射多枚催淚彈清場，及後更衝入廣明苑範圍搜查。一名香港科技大學姓周男學生，懷疑在尚德A停車場內躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，情況仍然危殆。

《香港01》記者在今（5日）凌晨0時許，重回現場了解，發現男事主墮下位置，為面向廣明苑廣昌閣的停車場三樓，該帶合共有四部閉路電視，相隔約15至20米便有一部，鏡頭會180度轉動，由左至右來回一次需時約一分鐘，左、右兩邊情況皆可以拍攝得到。四部閉路電視現時均運作正常。

現場所見，其中兩部閉路電視較接近科大生墮樓地點，當鏡頭轉動時，均會拍攝到事發位置的側面。不過，該處有一條石柱，亦有車輛泊車位，但現時沒有車輛停泊，可能會遮擋鏡頭拍攝。至於二樓則有七部閉路電視，皆是180度轉動，但角度上無法拍攝到男事主墮樓的情況。

此外，石壆約一米高。如翻越石壆後，會墮下約三至四米下的二樓；惟二樓對落相同位置，翻越石壆後只有半米落差。有街坊猜測，懷疑事主不熟上址，以為三樓與二樓的地形一樣，在催淚煙的籠罩、視線受阻的情況下誤跨過石壆導致悲劇發生。

現場有人擺放鮮花。(王譯揚攝)

據了解，停車場的閉路電視鏡頭不斷移動，當閉路電視轉到事發現場時，已見到科大生已跌下受傷。不過，由於停車場內有多組閉路電視鏡頭，翻查後可有助重組事發當晚的經過，包括何時有人進入停車場、事發時事主有沒有其他人陪同、何時有催淚彈射入等時序。若傷者家屬提出索取閉路電視，領展方面或需給予對方，以對家人交代。

科大生在三樓墮樓的一面，一共有四部閉路電視，片段可能有機會重組事發經過。(王譯揚攝)

領展發言人早前回應稱，將軍澳尚德A停車場由領展擁有，威信停車場管理(控股)有限公司負責管理。經初步翻查閉路電視紀錄，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下的片段。車場辦事處會保留當晚所有閉路電視畫面，並配合警方的調查，提供一切所需協助。

領展發言人又指，若傷者家屬或獲其授權人士欲查看相關閉路電視紀錄，領展樂意提供協助。閉路電視片段還錄有其他路經的公眾人士，領展考慮進一步公開時，將須考慮如何保障其他人士的私隱。

對於是次不幸事件，領展向傷者及其家人致以深切慰問，祝願他早日康復。