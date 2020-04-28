4.26︳郭嘉銓：太古城聚集人士是參加集會　不評論趙家賢相關投訴

新冠肺炎疫情持續，有市民響應網上號召，在太古城中心叫口號及唱歌，其後警方到場驅散，指現場聚集人士違犯限聚令。在場調停的區議員趙家賢指有警員嘲諷他「無咗隻耳」，表明會向平機會投訴。 警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（28日）在港台節目《千禧年代》中表示，當日大批人士因網上呼應前往商場屬於參加集會，惟當日警方無發告票及拘捕，以勸籲、警告為主。對於趙家賢的投訴，他表示已接獲相關投訴不作評論，但會呼籲警員有同理心。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，當日大批人士因網上呼應前往商場屬於參加集會，惟當日警方無發告票及拘捕。（港台截圖）

太古城聚集人士是參加集會 呼籲公眾平衡公共衛生風險

郭嘉銓表示警方當日較早已經留意到有人呼籲前往太古城唱歌、叫口號，並在當晚收到超過10個報警電話求助。警方到場後則是以勸籲、警告為主，並無發出告票或者拘捕。他說當日人士前往商場叫口號及唱歌，明顯是為同一個目的而聚集，就是一個集會，並指「不要自己呃自己。」

他說疫情當前，前往商場叫口號唱歌的人士變相為商場內其他人士、當區居民增加了風險，不僅僅是一個集會自由的問題，而更有公共衛生的考慮，希望有關人士有所平衡，不要讓抗疫工作功虧一簣。

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當日東區區議會副主席趙家賢亦在場，他今日在同一節目中指有警員嘲笑他「冇咗隻耳聽唔到」，令他感到心痛及憤怒。他指會向平機會作投訴。

警察公共關係科總警司郭嘉銓則指，任何曾在過去10個月社會運動受傷中的人士，警方都會表示慰問，並希望趙家賢可以「盡快康復」。他說已經收到就事件的投訴，目前不作評論，會提示前線警員有同理心。他又指當日混亂及嘈雜，有很多謾罵聲，未知當中會否有人的聲音或舉動令人誤會。他強調警方執法行動有諮詢相關部門意見及根據相關指引作出部署，並非「貿貿然」行動。

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