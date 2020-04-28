警方斥太古城集會「有人政治騎劫公共衛生」　為抗疫工作添煩添亂

有網民於周日晚（26日）發起於太古城中心「和你唱」集會，逾百人響應，警方在集會開始後進入商場驅散，並指在場人士涉違反因應新型肺炎疫情而實施的「限聚令」，太古城亦需要提早關閉。 警方於昨日（27日）深夜拍片並上載至facebook專頁，稱需要澄清一些網上的不實流傳，警方指觀察到高峰期有500人在太古城，又指接市民舉報後到場執法。警方斥責今次集會「別有用心」，是以「政治騎劫公共衛生」，又指事件為抗疫工作添煩添亂，令之前的努力功虧一簣，強調警方出於對公共衛生負責任的態度，將繼續嚴正執法。

警：接10市民舉報涉違限聚令

警察公共關係科警司劉肇邦在短片中提到，據警方觀察，周日晚上高峰期有近500人在太古城現場，警方接獲逾10名市民舉報大批人涉違反限聚令，故到場執法。劉肇邦表示，行動期間警方和平勸喻在場人士離開，當晚發出40次口頭警告，沒有發出告票或拘捕。

劉肇邦續指，現行法例下，公眾活動如遊行及集會均受公安條例及限聚令等規管，出席這些活動的參與者若共同聚集目的，均屬群組聚集，多於4人的活動，則所有參加者均屬違法，參加者之間是否認識並非考慮因素，眾人不論是否相距1.5米亦屬違法。

警：出於對公共衞生負責任態度 會繼續嚴正執法

劉肇邦又提到，集會是別有用心呼籲大家聚集，形容是「用政治騎劫公共衛生」，為抗疫工作添煩添亂，令之前的努力功虧一簣，劉肇邦稱警方出於對公共衛生負責任的態度，會繼續嚴正執法。

根據食物及衞生局公布的數據，截至27日早上9時，警方就限聚令發出318張告票，檢控了14人。其中被票控的人士包括10名休班警員，他們於4月19晚吃宵夜，因毆鬥被揭發違例。

食衞局：是否羣組聚集 須視乎當時的實際情況及考慮所有因素

食衞局回覆《香港01》查詢時，未有正面回應當晚於太古城中心的在場人士是否涉違反限聚令，僅回覆稱一般而言，羣組聚集的定義是一羣人為共同目的而聚集。但每宗個案是否屬條例所指的羣組聚集不能一概而論，評估時須視乎當時的實際情況及考慮所有適當及相關因素，例如聚集是否事先組織、聚集的人士彼此間有否互動、聚集是否只瞬間出現等。