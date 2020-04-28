【抗疫基金】學校興趣班導師7,500元資助接受申請　6周內發放

政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，教育局昨日（27日）向學校發通告，指立法會財委會於4月18日已批出撥款，當局將向學校學習／興趣活動班導師提供一次過的紓困資助，金額為每人7,500元。有意申請者須於5月25日或之前，把填妥的申請表以郵寄方式或親身送交其提供服務的學校，教育局在接獲已填妥及獲學校確認的申請表，核實相關資料後，一般可於4至6星期內發放資助。

政府向學校學習／興趣活動班導師提供一次過的紓困資助，金額為每人7,500元。有意申請者須於5月25日或之前，把填妥的申請表以郵寄方式或親身送交其提供服務的學校。（資料圖片）

全港學校於今年2月起停課，教育局通告指，「防疫抗疫基金」向學校學習／興趣活動班導師提供一次過的紓困資助，金額為每人7,500元。所有在藝術、體育及其他範疇指導及訓練或培養學生相關興趣和潛能的學校學習／興趣活動班導師，而沒有申領第二輪「防疫抗疫基金」的其他計劃（「保就業」計劃下以自僱人士申請的資助除外），均可申請是項紓困資助。

教育局指，即使導師為多於一所學校提供服務，均只能提交一次申請。申請人必須為原定於停課期間，在學校擔任具持續性的學校學習／興趣活動班導師，包括服務「校本課後學習及支援計劃」的功課輔導班導師。在上述課後計劃之中，由學校以課後計劃校本津貼僱用服務或聘請的人士，須直接向學校提交申請。至於區本計劃下受僱於非牟利非政府機構的導師，則經由機構提交申請，及受其相關申請資格限制。

教育局在接獲已填妥及獲學校確認的申請表和核實相關資料後，一般可於4至6星期內發放資助。教育局會根據導師在申請表內填寫的本地流動電話號碼，適時以短訊通知成功的申請人，前往其送交申請表的學校簽收及確認已領取相關支票。