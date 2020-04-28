黃浩銘不滿「囚3月禁選5年」　覆核案今開審　 指規定太嚴苛

因佔中九子案被判囚8個月的社民連副主席黃浩銘，不滿法例限制因犯罪而被判囚逾3個月的人士，在5年內不得參選。黃認為做法違憲，提出司法覆核。高等法院今（28日）透過視像會議系統審理案件，申請方認為限制5年內不得參選的規定太過嚴苛，即使被定罪人士提出上訴，他仍受不得參與的規定限制，而法例亦未有將所犯罪行的嚴重性納入考慮。

申請人為黃浩銘，答辯人為律政司司長。

指相關規定參考自英國的做法 但未作出相關修改

申請方指，現時法例規定被判囚超過3個月的人士，在5年內不得在立法會、區議會和鄉郊代表選舉參選，有關規定太嚴苛。申請方解釋，條例中不理會所犯罪行的性質、嚴重性、犯案人士的個人情況，而施予同一限制，即使被定罪人士決定上訴，在等候上訴結果期間，他仍受不得參選的規定所限制。

申請方亦指，即使所犯的罪行與選舉無關，該人仍不得參選。申請方又提出，5年不得參選的規定參考自英國的做法，但在港實行時卻沒有作出相應的修改，英國大選5年一屆，惟香港的選舉卻是4年一屆，即有判囚逾3個月的人會無法參與2屆選舉。

認為選民可自行考慮候選人曾犯罪行的性質 再決定投票

此外，申請方稱，現行法例剝削了選民自行評估候選人的權利，選民應可自行考慮候選人曾犯罪行的性質，自行評估候選人的個人品格再作出投票決定。

雖然有人指稱現時法例是為了保障公眾對選舉的信心，但申請方認為若犯罪者已服畢刑期，改過自新，看不到有關人士參與為何會影響公眾對選舉的信心，若選民認為該候選人不合符條件，他自然會落選，望法庭可裁定現時限制不合比例，然後讓立法會重新制定一個較寬鬆的限定。

案件編號：HCAL2124/2019