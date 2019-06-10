【佔中判刑】判監8月緩刑2年　陳淑莊無緣競逐連任

公民黨立法會議員陳淑莊因腦部患瘤要做手術，法官押後至今日（10日）才就她涉及的佔中案判刑，兩項定罪「煽惑他人犯公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」共判監8個月、緩刑2年。 雖然獲緩刑，毋須即時入獄，但根據《立法會條例》，由於被判監3個月以上，不論獲得緩刑與否，定罪起計5年內都不能參選，意咪陳淑莊不能取得明年換屆立法會選舉的入場資格，無法競逐連任。

陳淑莊被判監8月緩刑2年，無緣競逐連任立法會議員。（張浩維攝）

佔中案中，陳淑莊和邵家臻皆為立法會議員，兩人同被判監8個月，雖然前者獲緩刑不用即時入獄，但兩人都無緣角逐下屆立法會選舉。

根據《立法會條例》第39條，不論是否獲得緩刑，立法會議員只要被判監3個月以上，定罪起計5年內都不能參選，意味陳淑莊和邵家臻至少會失去明年競逐連任的資格。據悉公民黨早已預備接棒人選，暫時呼聲較高者為東區區議員鄭達鴻。

不過，今屆議席並非完全安全。根據《基本法》第79條，若有立法會議員被判犯有刑事罪行，判處監禁1個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，便會喪失議員資格。由於現時只有69名議員，減去邵家臻一名被判囚議員，即68人。假設全體議員出席，仍需要46票才能通過DQ，建制派減去梁君彥一票即仍欠4票，只要非建制派表決時「坐定定」，預料陳淑莊及邵家臻將會保住議席。

立法會主席梁君彥指，撤銷議席需要議員提出議案，如有議員提出並符合《議事規則》就要批准，但現階段未看到有議員提出，相信本立法年度不夠時間處理議員議案。

另一方面，由於陳淑莊是大律師，按程序大律師如干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由大律師紀律審裁組展開聆訊，由小組決定是否對大律師進行處分，包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。