新冠肺炎｜反修例示威阻出遊日本不獲賠　保險委員會裁投訴不成立

保險索償投訴委員會今日（28日）公布去年就保險索償接獲的投訴個案，當中共接獲622宗新個案，已審結的個案有361宗，涉及總賠償額達688萬元。 投訴委員會成員李紫蘭指，於今年2月至4月，共接獲15宗投訴個案與新型冠狀病毒肺炎有關，全部為旅遊保險。她又提到，去年有投保人因本港示威未能如期出發，惟因出發地的示威活動受阻不受保障範圍內，最終未獲賠償。

保險投訴局共接獲15宗與新冠肺炎疫情相關的投訴，全部與旅遊保險有關。（資料圖片／歐嘉樂攝）

15宗涉新冠肺炎旅保投訴

保險索償投訴委員會成員李紫蘭指，因應新型冠狀病毒疫情，於2月至4月期間共接獲15宗相關投訴，全部為投保旅遊保險。當中4宗因撤銷等原因獲解決，其餘11宗則仍在審理中。

她稱，購買旅遊保險需要注意目的地是否屬高危地方，及出發地情況是否受保。她舉例，於去年有市民因本港示威活動未能如期出發往日本，欲就取消行程保障索償。不過，最終因保單列明若因目的地情況受阻才受保障，若行程因出發地的示威活動受阻則未能獲賠償。

有投保人因去年示威活動未能如期出發到日本，最終不獲賠償。（資料圖片）

根據保險索償投訴委員會公布資料，2019年已審結的361宗個案中，有67宗為與旅遊保險相關的索償，佔整體的19%。