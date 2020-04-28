【新冠肺炎】林鄭：限聚令「共同目的」規例清晰　否認為限制示威

在政府「限聚令」之下，公眾活動大部分停擺。警方早前已對勞工團體計劃發起的五一遊行發出反對通知書，上周日（26日）太古城商場有市民發起唱歌活動，亦遭警察入內驅散。 特首林鄭月娥今日（28日）早上出席行政會議前見記者，被問到「限聚令」相關措施是否涉及示威活動的考慮，她指香港是自由的城市，尊重市民和平表達意見的權利，沒有禁制示威的考慮。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

兼顧公共衛生、經濟影響等因素

有記者問到，決定是否延長一系列規例，會否考慮到近日示威活動重新出現的情況。林鄭回應指，這一刻尚未決定公布規例到期的時間，但強調主要的因素，是公共衞生、相關措施對經濟的影響、市民可承受的程度，並無其他因素。至於示威活動，她指香港是自由、尊重市民和平表達意見的城市，每年有近萬次公眾集會、遊行，因此沒有限制示威的考慮。

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限聚令檢控視乎三要點

其後有記者追問，周日警方處理太古城反修例示威時，以「共同目的」為由，警告在場的人涉嫌違反「限聚令」，可否清楚解釋「共同聚集目的」如何導致病毒的傳播。

林鄭月娥指，有關檢控工作主要看三點，分別是法律、證據和檢控守則，而相關法例其中一個元素就是「有否共同目的」。她舉例稱，如果市民各自乘巴士或者等升降機自上班，雖然都多於4人，但沒有共同目的，不會違反法例；如果一家六口拜山，則有共同目的，但當然政府已豁免拜山。

林鄭強調，條例已寫得很清楚，期望相關法例能取得平衡，保障市民生活同時，亦能做到控制疫情的需要。