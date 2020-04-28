政府擬於第三季修訂水務規例諮詢公眾　研規管劏房業主濫收水費

不少劏房住戶被濫收水電費，工聯會立法會議員麥美娟早前就《水務設施規例》提出修訂草案，規定任何人如以超過所定的用水收費可判罰款1萬元。 發展局副秘書長（工務）麥成章今日（28日）在立法會發展事務委員會會議上表示對修訂持開放態度，將會納入在今年第三季推出的諮詢文件內。他提到，現時執法有困難，因未有太多租戶願意舉證。

尹兆堅稱修訂屬於「畫公仔畫出腸」，質疑局方未有執法。（梁鵬威攝）

立法會發展事務委員會會議，立法會議員尹堅及林卓廷均指出，有關的修訂屬於「畫公仔畫出腸」，認為現行條例已容許政府就濫收水電執法，訂明不可以轉售食水圖利，但局方卻未有執法。林卓廷要求交代執法困難、是否涉及無人舉報或人手問題。

劏房戶面對濫收水電費問題。（資料圖片）

麥美娟提出修訂《水務設施規例》。（梁鵬威攝） 提出修訂的麥美娟指，過往政府未有提供檢控工作的數字，希望修訂條例令政府的檢控工作更容易。她又稱，希望同時就業主濫收電費作跟進，但環保局卻不肯修改條例。

發展局副秘書長（工務）麥成章稱，將就修例在第三季推出諮詢文件。（梁鵬威攝）

發展局副秘書長（工務）麥成章稱，政府對修訂條例持開放態度，將會把有關的修訂納入訂於今年第3季推出的諮詢文件，最快今年暑假研究規管範圍。他續稱，現時規定業主不能夠收取高於水務署的收費，但當中業主對每個租戶的收費或存有不公平地方，局方會研究能否「管細小小」，令執法蒐證更容易。不過他指，修例需要與租務管制同時進行效果會更好。

麥成章稱，現時執法上有困難，因未有太多住戶願意舉證，因此無太多成功例子。水務署助理署長陳仲勤補充，署方有就直接舉報或團體轉介的個案作跟進，亦有接觸相關的團體及人士，但他稱少人舉報及租戶對舉證有戒心，導致蒐證上有困難及無足夠證據檢控。