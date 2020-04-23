劏房租管研究小組下周三首開會　將辦公眾論壇　向政府交最終報告

特首林鄭月娥早前於《施政報告》中提出研究推行租務管制，並在日前公布成立「劏房租務管制研究工作小組」。據了解，小組會於下周三（29日）舉行首次會議，討論小組的研究目標及未來會議議程。 據悉，小組至少會召開11次會議，當中會舉行公眾論壇，最終會就租務管制的研究提交最終報告。

劏房租務管制研究工作小組會於下周三舉行首次會議，就小組的研究目標、工作進程及委任顧問事宜作討論。（資料圖片）

政府於上周宣布成立「劏房租務管制研究工作小組」及其成員名單。據了解，小組會於下周三舉行首次會議，就小組的研究目標、工作進程及委任顧問事宜作討論。

消息說，小組暫定會召開11次會議，當中包括進行兩場公眾論壇、探訪劏房住户、與關注團體會面等，或會有機會到海外考察。小組會於研究工作完成後，撰寫及提交最終報告。

民主黨房屋政策發言人、立法會議員尹兆堅指，租津租管是「孖生兄弟」，缺一不可。政府過去曾以租津會使租金上升為由拒絕推出租津，然而現時宣布推出租津但未有租管，是「自打嘴巴」。尹又指，已收到劏房戶求助指業主將會加租，劏房戶未見其利反受其害。他建議工作小組須加快進程，在研究報告完成後盡快推出租管，務求縮短租津及租管在政策上的時差帶來的影響。

他亦認為除了劏房外，細面積的單位租金升幅亦非常嚴重，倡加大研究範圍，把實用面積少於40平方米的甲類單位納入規管範圍，遏止租金不斷急升。

小組成員共有13人，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，成員包括公屋聯會總幹事招國偉、香港業主會會長佘慶雲、測量師學會前會長何鉅業等。