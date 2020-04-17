政府設小組研劏房租管　成員指管制為三輸　團體憂忽略租客聲音　

特首林鄭月娥早前於《施政報告》中提出研究推行租務管制，並在日前公布成立「劏房租務管制研究工作小組」。小組由13人組成，包括多名大學學者、香港測量師學會前會長何鉅業、房委會資助房屋小組成員招國偉等。 小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲早前曾高調反對設立租務管制，他接受訪問說盼將業主意見帶入小組，指若推行租管將會為「三輸」局面。他說，小組成員內有學者、關注房屋議題的團體，認為能夠平衡各界意見。 全港關注劏房平台范啟妍批評，小組內未有社福機構代表，質疑未能將基層聲音帶進工作小組。

本港樓價高企，不少基層需要居於劏房。（資料圖片）

「劏房租務管制研究工作小組」由13人組成，主席為地產代理監管局主席梁永祥博士，成員包括香港測量師學會前會長何鉅業、房委會資助房屋小組成員招國偉、理工大學建築及房地產學系教授許智文、香港業主會會長佘慶雲及團結香港基金副總幹事黃元山等。當中業主會會長佘慶雲曾經高調反對推行租務管制，認為將會導致供求失衡。

地產代理監管局主席梁永祥擔任「劏房」租務管制研究工作小組主席。（資料圖片／張浩維攝）

成員佘慶雲：推行租務管制為「三輸」

佘慶雲接受訪問時指推行租務管制將為「三輸」局面，包括政府、業主及租客均不會得益。他說，不少團體盼透過租管控制租金價格、打擊濫收水電等情況，但認為租金會隨著市場適應變化，如現時疫情下業主均減租二至三成；而濫收水電情況則可透過教育入手，呼籲業主以包水電形式收租，不需要透過法例管制。他指，難以租金價格界定受規管的單位類別，質疑甚至會上調租金，變相令租客受害。

盼將業主聲音帶進小組

對於有人批評小組成員名單，佘慶雲認為政府委任多名學者教授，代表當局重視小組工作；又說成員中亦有關注基層住屋團體代表，認為足夠平衡各方意見。他又提到，雖未有社福機構代表，但不同機構均在多個場合向政府發聲，足以向當局表達意見。他指自己希望將業主的聲音帶入工作小組，認為能將自身「貼地」的工作經驗放進討論中。

政府委任十三名成員，成立「劏房」租務管制研究工作小組，任期18個月。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉認為，小組於提交報告後應作公眾諮詢。（資料圖片） 招國偉：小組應商討有關劏房定義、租金升幅規限 另一名小組成員、身兼房委會資助房屋小組成員及公屋聯會總幹事招國偉，認為小組討論不應再停留於租務管制的可行性，而應著重措施如何平衡各方需求，包括對於劏房定義、租金升幅的規限、對租戶續租權的保障等。他認為，小組於提交報告後應就方案進行公眾諮詢，以加入更多聲音。

關注基層住屋團體憂慮，小組會忽略租客聲音。（資料圖片）

全港關注劏房平台：應加入社福機構代表

運輸及房屋局局長陳帆在年初曾提到會邀請社福機構代表加入小組，以就租管作全面評估，不過於最終名單上卻未見蹤影。全港關注劏房平台組織幹事范啟妍批評當局做法，指小組未有代表租客聲音，更有成員高調反對租管，擔心小組會傾斜於某一邊及忽略基層租客的意見。她指劏房租戶確切面對加租、濫收水電的情況，希望小組工作能夠聚焦在推行方案，而非僅停留於研究可行性。