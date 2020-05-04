DSE 2020│中文科作文考題　需描述「嚴以律己，寬以待人」的人物

2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考，卷二作文卷，考生可於三題之中，選答一題。 有題目要求學校以「微笑以對」為題，寫作文章一篇，談在人生路上，面對各種處理，是否都能微笑以對；亦有題目要求考以「嚴以律己，寬以待人」描述有這美德的人物的言行；亦有要求以「送禮之我見」為題，寫作文章一篇。 有中文科老師指，卷二作文卷題目亦能從字面理解，他認為中文科已不算是「死亡之卷」。

中文卷二作文卷。(歐家樂攝)

作文題目直白 考生容易處理

教協理事、中文科教師張珉聰表示，今年的作文題目相對直白，考生尚算容易處理，其中第一題要求考以「嚴以律己，寬以待人」描述人物的言行，他指此句於社會及校園課堂上經常會引用此句子，相信考生普遍能理解其意思。

至於第二題「微笑以對」，張認為，考生從字面上已能了解其意義及要求，因此估計會有較多考生選答此題。第三題「送禮之我見」則屬論說文，當中的「見」字便是要求考生論說己見，作答時需包含論證過程、分析評論等內容。

歷屆文憑試中文試卷二作文題目 年份 作文題目 2012 1.寫一位唐老師的言行，如何從中體會中國文化可貴 2.從一篇「刺蝟困境」寓言，寫如何貫穿在現實生活 3.如何善用「休學年」 2013 1.以自身經歷講述「己所不欲，勿施於人」道理 2.「孩子不是等待被填滿的水瓶，而是盼望化作燃燒的火焰」，以「成長」為題寫作 3.就媽媽打掃事件對你的啟發，談談如何消除偏見 2014 1.「今天發生了一件事情，當時我曾經想力陣己見，最後選擇了沉默。我認為沉默是必要的。」，以「必要的沉默」為題續寫 2. 「不做第一，也不做最後」，談處世態度 3.看圖以「陽光與陰影」為題寫作 2015 1.續寫「沒有手提電話的一天」日記 2.選擇以「夢想看似不切實際，其實很有意義」或「夢想看似很有意義，其實不切實際」為題寫作 3.對「獨學而無友，則孤陋而寡聞」的看法 2016 1. 繽寫「熱鬧過後，我卻感到失望」 2.「我在＿＿之中找到快樂」 3. 對「傳統往往是創新的包袱」看法 2017 1. 試撰寫文章一篇，並以「自此之後，我終於解開了心結。」為末句收結全文。 2. 「足印」雖是平常事物，卻可以引起聯想，或牽動思緒，又或啟發思考。試以「足印」為題，就個人體會寫作文章一篇。 3. 有人說憤怒是壞事，有人說憤怒是好事，有人說處理憤怒的情緒需要智慧......

試以「談憤怒」為題寫作文章一篇，談談你對憤怒的看法。 2018 1. 舊地重遊，看到眼前景象，難免興起一番感受。試以「重遊舊地所見有感」為題，寫作文章一篇。



2. 日常生活之中，有各種各樣的禁區。試就個人的想像或思考，以「禁區」為題，寫作文章一篇。



3. 試以「談知己」或「談敵人」為題，寫作文章一篇。 2019 1.試以「這一句話，我會記上一輩子。」為首句，續寫這篇文章。 2.試就你對詩歌《想想別人》的體會或聯想，以「想想別人」為題，寫作文章一篇。 3.俗語說「萬般皆下品，惟有讀書高」，也有人說「讀書無用」。試寫作文章一篇，談談你對「讀書無用」的看法。 資料來源：考評局

考核簡介指能呈現人物特質即可接受

考評局考核簡介指，第一題「嚴以律己，寬以待人」考生所描述的人物，其身分、年齡、性別不限；取材的範圍亦廣，無論是人物的外貌、生活習慣、說話語氣、神情動作等，皆可入文；且可運用的手法多樣，只要能呈現人物「嚴以律己，寬以待人」的特質，即可接受。

至於第二題「微笑以對」，考核簡介指，「微笑」是人外在的表情，可反映人的內在感受，或蘊含人處世的態度和人生觀。考生可以就面對一個人、一件事或一個處境展開話題，也可以寫人在各種處境中的表現及心態，只要以「微笑以對」為線索或探討對象，立意、取材和寫作方式可以千變萬化，文體不拘，論說、記敍抒情均可。

第三題對「送禮」的見解，考核簡介指考生可從不同角度論述，如反思送禮的價值或作用、建議送禮的宜忌，或說明送禮的影響等，考生可以循一個方向思考，也可兼而論之。立場不拘，可以嚴肅說理，或輕鬆論述；只要緊扣個人對送禮這種行為的看法來發揮，言之成理，即可接受。

若以社會事年作例 未嘗不可

張珉聰認為，以社會事件作為文章事例未嘗不可，學生的取態不會影響成績分數，但學生需要同時重視反思內容，不能過於側重描述事例，才能扣連題目要求。

張珉聰又指，近年考評局開始吸收業界意見，調整卷一閱讀卷的考核內容，考題亦不如2012年及2013年般迂迴曲折，或要揣摩考評局的答案，從而兼顧不同類型學生需要，而卷二作文卷題目亦能從字面理解，他認為中文科已不算是「死亡之卷」。

今年DSE中英文科口試取消，中文科口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。換言之，中文科筆試比重將由80%，調低至佔76%。