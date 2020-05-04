DSE 2020│中文閱讀卷再引台灣作家文章　另有論君子、岳陽樓記等

2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考；中文卷一閱讀能力卷甲部的指定閱讀篇章考核包括《登樓》、《論君子》、《岳陽樓記》等；至於乙部的閱讀文章則只有兩篇，較去年減少一篇，文章分別來自台灣作家利格拉樂·阿烏的《夢中的父親》，以及明朝散文家方孝孺的《試筆說》。考生於1小時30分內，須作答全部題目。

2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考。（資料圖片）

中學文憑試中文科閱讀卷2018年起，增設12篇範文，即指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。

今年甲部的指定閱讀篇章考核包括，《岳陽樓記》、《出師表》、《師說》、《登樓》、《論君子》、《廉頗藺相如列傳》。

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解甲部範文 年份 文章 2018 《勸學》 《出師表》 詞三首：《青玉案．元夕》 2019 《勸學》(語譯題) 《廉頗藺相如列傳》(語譯題) 《出師表》(語譯題) 《岳陽樓記》 《山居秋暝》(語譯題) 《論仁、論孝、論君子》(語譯題) 《始得西山宴遊記》(語譯題)

2019年的閱讀卷語譯題目涉及《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）及《出師表》；主軸則落在《始得西山宴遊記》、《山居秋暝》及《論仁、論孝、論君子》。

今年DSE中英文科口試取消，中文科口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。換言之，中文科筆試比重將由80%，調低至佔76%。

中文科閱讀卷12篇範文包括： 《論仁、論孝、論君子》 《魚我所欲也》 《逍遙遊》（節錄） 《勸學》（節錄） 《廉頗藺相如列傳》（節錄） 《出師表》 《師說》 《始得西山宴遊記》 《岳陽樓記》 《六國論》 唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》 詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解課外篇章 年份 文章 2012 白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》 文言文：《韓非子．五蠹》 2013 白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》 文言文：《呂氏春秋．士節》 2014 白話文：台灣作家徐國能《第九味》 文言文：司馬遷《史記．孔子世家》 2015 白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》 文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》 2016 白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》 文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》 2017 白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》 文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。 2018 白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》 文言文：唐朝文學家李翱《命解》 2019 白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》 文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》 資料來源：考評局

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