DSE 2020│中文閱讀卷再引台灣作家文章　另有論君子、岳陽樓記等

2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考；中文卷一閱讀能力卷甲部的指定閱讀篇章考核包括《登樓》、《論君子》、《岳陽樓記》等；至於乙部的閱讀文章則只有兩篇，較去年減少一篇，文章分別來自台灣作家利格拉樂·阿烏的《夢中的父親》，以及明朝散文家方孝孺的《試筆說》。考生於1小時30分內，須作答全部題目。
2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考。（資料圖片）
中學文憑試中文科閱讀卷2018年起，增設12篇範文，即指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。
今年甲部的指定閱讀篇章考核包括，《岳陽樓記》、《出師表》、《師說》、《登樓》、《論君子》、《廉頗藺相如列傳》。
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年份
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文章
|2018
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《勸學》
《出師表》
詞三首：《青玉案．元夕》
|2019
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《勸學》(語譯題)
《廉頗藺相如列傳》(語譯題)
《出師表》(語譯題)
《岳陽樓記》
《山居秋暝》(語譯題)
《論仁、論孝、論君子》(語譯題)
《始得西山宴遊記》(語譯題)
2019年的閱讀卷語譯題目涉及《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）及《出師表》；主軸則落在《始得西山宴遊記》、《山居秋暝》及《論仁、論孝、論君子》。
今年DSE中英文科口試取消，中文科口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。換言之，中文科筆試比重將由80%，調低至佔76%。
中文科閱讀卷12篇範文包括：
《論仁、論孝、論君子》
《魚我所欲也》
《逍遙遊》（節錄）
《勸學》（節錄）
《廉頗藺相如列傳》（節錄）
《出師表》
《師說》
《始得西山宴遊記》
《岳陽樓記》
《六國論》
唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》
詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》
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年份
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文章
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2012
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白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》
文言文：《韓非子．五蠹》
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2013
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白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》
文言文：《呂氏春秋．士節》
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2014
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白話文：台灣作家徐國能《第九味》
文言文：司馬遷《史記．孔子世家》
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2015
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白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》
文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》
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2016
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白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》
文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》
|2017
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白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》
文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。
|2018
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白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》
文言文：唐朝文學家李翱《命解》
|2019
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白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》
文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》
資料來源：考評局
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