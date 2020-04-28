DSE 2020｜英文閱讀寫作卷開考　考生稱不難應付　憂戴口罩礙表現

新冠肺炎疫情下，中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今（28日）開考，閱讀卷文章談及中環大館的活化及保育、香港放風箏文化等。不少考生都認為，兩份英文卷程度不深，尚可應付，不過，有考生擔心疫情之下，要戴口罩應試，影響考試表現。

自修生勞同學認為，戴口罩應試，影響呼吸，或會影響考試表現。（歐嘉樂攝）

文憑試自修生勞同學表示，去年英文科考獲第4級，認為今年兩卷容易作答，「閱讀卷答得幾輕鬆」，有信心可考獲5**。他指，疫情對應考絕對有影響，戴口罩應試，呼吸較為困難，影響思考及新陳代謝。他又批評，政府維持公眾防疫措施，但文憑試卻依然開考，形容應屆考生猶如白老鼠。

取消口試憂少一份卷拉分 考試拖長感疫累

應屆考生王同學表示，今年取消英文口試，擔心少一份試卷幫助拉分，但會以平常心面對，應對其餘三卷不會感到太大壓力，預計閱讀及作文卷可考獲第4級。疫情下文憑試押後至四月底開考，王認為，「拖長考試耐咗，都會覺得好攰」，期望考試表現不會失準。

考生羅同學就認為，英文兩卷尚可應付，有足夠時間完成，期望可考獲第4級。（歐嘉樂攝）

考生：夠時間完成

另一考生羅同學就認為，閱讀卷文章偏長，B1文章程度適宜，整體尚可應付，有足夠時間完成。今屆英文口試取消，改為提高校本評核的全卷佔比，羅相信，新安排對自己成績不會有太大影響，預計今日兩卷可考獲4級。

身為監考員的廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，今日考場有8人缺席，整體148位考生應考。另外，有一位考生忘記帶准考證，可以身份證入內應考，但學校將向考評局提交報告。