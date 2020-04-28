DSE 2020｜英文科聆聽卷明開考　老師提醒留意三大應試技巧

新冠肺炎之下，中學文憑試核心科周一起開考，繼通識、英文閱讀與寫作卷後，明日將考核英文卷三聆聽及綜合能力。廠商會中學英文科主任鄧美儀再為考生分享應試技巧，提醒考生作答時注意三大位，包括留意錄音提示、閱讀材料處理、及熟記文體格式。

廠商會中學英文科主任鄧美儀再為考生分享應試技巧，提醒考生作答時注意三大位。（資料圖片）

中學文憑試英文科卷三聆聽及綜合能力分兩部份，甲部為必答題，乙部分程度較淺的B1及較深的B2題。若選答B1的考生，在該卷最高只能取得第4級，選答B2的則最高可獲5**。

1. 聆聽錄音內容提示技巧

去年的綜合聆聽卷三被視為歷屆最難，聲帶速度內容快，而且長答題較多。鄧美儀指，甲部的Task4一般程度較難，近年不再以填充題為主，而是長答題。她指，考生在閱讀試題時，建議以螢光筆標示題目的重點，「睇清係問where、who定why」，在聆聽聲帶時，會較易留意到作答的重點。

鄧指，有時錄音內容出現的字眼，會在試題中轉換成另一個同義詞，若試前熟記同義詞，會有助作答。此外，她又提示，聲帶內容出現重覆地方、有轉接詞「first」、「another point is 」等的時候，首句內容有好大機會是作答要點。

文憑試在新冠肺炎疫情下開考，考生在進入試場前須作體溫檢測。（資料圖片）

2. 英語弱考生勿花時雕琢文句 主攻Data File找重點

考生收到試卷後，在閱讀材料內容及題目期間，同樣以螢光筆標記重點，方便聆聽錄音帶時，快速掌握所需答案。 鄧表示，Part B 部份，「內容」分數佔一半有多，考生須選取材料的答題重點，以盡取分數。



她說，引述Data File材料資料並改寫句子，在語文運用上可取得更多分，相信英語能力高的考生不難應付；相反，對於英文能力較弱的考生，建議勿花太多時間思考如何改寫，否則會不夠時間完成試卷，「可以改寫一、兩個用字，但唔洗好似作文咁雕花」，宜把握時間準確選取資料重點、組織好段落寫作，會較為上策。

今年考場的庭位間距為1.8米。（資料圖片）

3. 熟記文體格式

卷三要求考生引用資料寫作，當中會考核不同文體，包括演講辭、報告、意見書等，最常考核的文體為公函。鄧美儀建議，考生宜熟習文體格式及行文語氣，文章結構宜要安排得妥，條理分明，首尾段落皆重要，「畀評卷員易睇啲去評分。」

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