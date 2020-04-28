交諮會去年第四季接獲2,132宗違迫投訴　較上一季大幅上升逾兩倍

交通諮詢委員會（交諮會）今日（28日）公布2019年第四季度報告，季內共接獲8,302宗投訴及建議，較上季上升13.5%，與2018同季比較則上升4.8%。 另外，涉及違泊及其他執法事宜的投訴大幅上升219.6%，由667宗至2132宗。

就公共交通服務的個案，由去年第三季錄得6,471宗下降至，去年第四季的5662宗，減幅為12.5%。（資料圖片）

交諮會轄下的交通投訴組今日發表去年度的第四季度報告，提及第四季共接獲8,302宗投訴及建議，當中純粹提出建議的有40宗。比較上季接獲7,314宗，去年第四季共上升13.5%；與2018年同季7,918宗比較，則上升4.8%。

而季內接獲的投訴及建議，主要是關於公共交通服務、執法事宜及交通情況，分別佔68%、26%以及3%。就公共交通服務的個案，由去年第三季的6,471宗下降至去年第四季的5662宗，減幅為12.5%。

涉及違泊及其他執法事宜的投訴大幅上升219.6%，由去年第三季錄得667宗至去年第四季大幅增加至2132宗。（資料圖片）

交通情況的投訴及建議方面，由132宗上升至258宗；道路維修的個案，則由19宗上升至46宗。至於涉及違例泊車及其他執法事宜的投訴，則由667宗大幅上升至2,132宗。

就交通投訴組所接獲的投訴及建議，交諮會稱經已全部轉交有關部門及公共交通機構跟進。季內共有8,774宗個案完成調查工作，當中有6,931宗（79%）證實成立，不成立有60宗（1%），其餘1,783宗（20%）則因證據不足而無法追查；證實成立的個案，當局將會採取措施改善情況。個案中，有81名駕駛者被警方票控。

而季內，有關政府部門及公共交通機構共採納了11項市民提出的建議，涉及在平日早上及下午繁忙時段增加部分巴士班次及號線、彈性延長部分街道的行人綠燈時間及欄杆等，以改善公共交服務及交通情況。