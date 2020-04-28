新冠肺炎｜跨境學童豁免隔離14天　校長：學童回深圳家中仍需檢疫

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和趨勢，食物及衞生局今日（28日）宣布將內地入境人士需強制檢疫14日的規定延長至6月7日，但跨境學童可獲豁免，惟執行細節有待公布。 有小學校長認為，港府豁免學童檢疫的同時，須有多方面配套配合，「不能夠令跨境生有家歸不得。」有幼稚園校長亦認為，現時內地與香港的入境檢疫要求不統一，即使香港放寬檢疫要求，學童返回內地後仍需隔離，未有便利跨境學童。 而教協則擔憂豁免跨境生強制檢疫會加劇本港疫情，促港府下決定前應以師生健康為先。

陳肇始宣布延長內地入境人士的檢疫要求。（羅君豪攝） 食衞局局長陳肇始公布，內地入境人士需強制檢疫14日的規定將延長一個月，由原本5月7日到期延長至6月7日，但在粵港澳聯防聯控的基礎上有兩類人豁免，其中包括任何根據教育條例註冊的學校接受幼兒，幼稚園、小學和中學教育的抵港人士，或提供該等教育或安全行程的人士如跨境學生或相關服務提供者。 陳肇始解釋，近日社會陸續恢復人流及經濟往來，故修例准衞生署豁免部份入境人士的檢疫令，惟獲豁免人士的限制、如何申請豁免等執行細節，目前仍在商討階段，有待公布。

幼園校長憂港深檢疫安排不一 無助便利跨境生

上水培幼幼稚園校長陶小鳳認為，新條例修訂無疑令跨境學童上學時更方便，但現時僅香港放寬入境檢疫要求，而根據深圳口岸辦日前的公布，自今日起經深圳口岸入境內地的人需集中隔離。陶小鳳指，由於大部份跨境學童的家都在內地，即使他們上學過關後不需檢疫，下課後他們返回內地時同受檢疫限制，故需兩地統一檢疫要求才有用。

陳肇始在記者會上提到豁免是基於「粵港澳聯防聯控」，陶小鳳稱得悉有小部份學童因疫情關係，住在廣東以外的其他省份避疫，未知是否同屬獲豁免。她提到學校有就復課與否制訂相應安排，又稱曾經歷過沙士一役，相信有能力處理幼童在校園內需面對的衛生風險。

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朱偉林稱已為復課做好準備。（資料圖片） 小學校長促當局提供保姆人手配合復課 新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林認為，一旦復課，當局須思考跨境生的配套安排，「不能夠令跨境生有家歸不得」，亦要豁免保姆、司機等人員的檢疫要求，方便接送學童過關及上下課。而其任教學校的跨境學童多住在深圳，當地亦注重衛生意識及防疫工作，相信即使復課亦問題不大。 至於復課準備方面，朱偉林指，其學校有約1,100個學生，其中高小年級的跨境班人數約700人，故學校已斥資逾10萬元購買防疫用品做好準備。他續指，已訂購約2.5萬個學童用口罩，有約5000個可以即時使用，亦已為100多名教員準備了逾9000個口罩，總預訂量近2萬個。 另外，學校亦有購置紅外線探測儀器放在操場，另已改裝儀器，復課後會推入課室為學生量體溫，學生回校時會獲發一個防疫包，內有酒精搓手液、口罩等物品，為減少人群聚集，學校亦會取消早會。

中學校長促當局澄清校方應否為學生提供口罩

灣仔區校長聯會主席兼聖公會鄧肇堅中學校長戴德正相信，港府的檢疫令豁免跨境生，與預備復課有關，但考慮到或有家長會擔心疫情擴散，「擔心一定有一些，但不能標籤跨境同學，只希望教育局公布復課時，同步宣布實際操作。」他舉例指，局方應澄清校方有否責任為學生提供口罩。

他指，該校約600名學生，現有近4000個口罩，存量不算少，但不足以長期供應全校同學，「若基層或夾心階層個別同學無，學校可以提供，但不能單靠學校供應給全校。」

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