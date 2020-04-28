復課安排│消息：教育局最快下周中公布復課安排　或中三至五先行

新冠肺炎疫情下，全港停課已久，教育局近日密切接觸中小學界，商討有關復課的安排，繼早前與小學校長代表會面後，教育局今日（28日）再與中學界別校長會見。 消息人士透露，局方與學界初步共識，不會早於DSE考期完結前復課，由於局方早前承諾會在復課前兩至三周公布，讓學校準備，預計局方最快或在下周中公布復課安排；消息又指，雖然局方未就確實復課日及詳情「拍版」，但DSE最後一科考試日（旅遊與款待）為5月25日，估計最快復課日是5月26日。另外，由於中三須選科，不少中學校長希望中三學生也可優先復課，故不排除中三亦有機會與中四、中五生一樣，成為首批復課的學生。

消息人士指，教育局或會在下周中期會公布復課安排。（資料圖片）

復課日未必是「星期一」 或是5月26、27日​

教育局局長楊潤雄早前透露，傾向由高中先行復課，上半天課，避開午膳。消息人士指，學界雖緊張疫情及學生安全，惟停課已久，普遍都期待盡快復課，「考慮到學生安全，（半日制）不完美，可接受」，而復課日未必會是「星期一」，反有機會是在DSE完成考核後，即5月26或27日。

消息人士表示，由於各校情況不一，需時調整人手及教學安排，故今日會面時，有校長希望局方公布復課日子時，同步交代防疫要求，「坐位距離指示，隔一米定一米半？是否只可上半日？體育堂可否上？」他舉例指，部分學校每班人數30至40人，或需安排按學號單、雙輪流上堂，另一半學生則在家實時上課，隔天轉換。

消息：教局已初步諮詢中小學 正尋求專家意見

另外，消息人士指，初步共識是中四、五先復課，但不少校長爭取讓需要選科的中三學生亦先復課，「選科前學校會想做輔導，個別學校可能想考試或評估收集數據才選科。」灣仔區校長聯會主席兼聖公會鄧𦘦堅中學校長戴德正亦表示，中三選科影響文憑試及學生日後升學安排，及早復課可讓學校有更多時間預備。

消息人士估計，教育局初步諮詢中小學界後，現需時請教專家意見，以釐定指引供學校參考，加上疫情隨時有變數，故料會在下周中才公布正式復課日子。

另外，消息人士透露，會面中有校長希望教育局考慮調整2021年文憑試的校本評核安排，「始終無上學大半個學期，到底SBA有無時間再跟呢?」惟今天會面局方以聆聽意見為主，亦未有考評局人員出席，故未有方案。

朱偉林：停課太久、再濃縮都教不完 促小五呈分試改小六考

北區小學有不少跨境生，不少家長憂慮兩地人員往來會增爆發風險。新界校長會副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林表示，跨境生多居深圳，近日本港及深圳疫情亦穩定，相信可預備復課。惟他直言，分階段復課下，小學即使在六月中成功復課，同學需時調整身心及適應課堂，建議港府將小五呈分試轉到下學年舉行，「停課停得太耐，再濃縮都教不完，至少要一星期同學才重投正常學習」。

朱偉林解釋，社經地低較弱、家庭支援較少的同學更需時追趕進度，擔心呈分試趕急進行對有關同學不公平，「全港小五生都升班，為何不多給一些時間及空間學校及學生？」此外，他認為疫情隨時有變數，憂心個別小學復課後或現確診個案，影響整體呈分安排及公平性，「如果某校有確診個案要停課，那該校怎辦？」

中一入學前香港學科測驗原定7月中舉行 朱偉林建議取消

教育局原定7月14日舉行的中一入學前香港學科測驗，朱偉林亦建議當局考慮到本學年情況特別，予以取消，「今年小六同學上課時間明顯減少，對家庭支援較少的同學影響更大，放低了接近半年，現時狀態必定是考得不好，考試更會影響明年小六生，是不公平。」