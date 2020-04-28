「情操高尚」論惹爭議　法官郭偉健繼續避席反修例案件

法官郭偉健上周處理連儂牆斬人案，在判刑中指示威者作「文革式」的極端行為，而被告主動自首，願承擔罪責是情操高尚。其判詞引起爭議，而昨原定由郭官處理的反修例案件，改由區域法院首席法官高勁修負責。司法機機指因首席法官留意到，社會上對郭官審理某宗案件的判刑理由有爭議。而區院今(28日)處理的三宗反修例案件，郭官都未有處理。而該三宗案件同樣押後至6月再訊，以讓辯方提供法律意思，和讓被告申請法援。

首宗案件涉及去年9月14日，網民在九龍灣淘大商場集會期間，與高唱國歌和揮舞國旗的人士爆發衝突。三名男被告石朗天（28歲）、劉耀聰（30歲）和陳啟賢（34歲），被控傷人及非法集結等共8罪。

而第二案件涉及兩男一女於去年反對禁蒙面法示威期間，涉「私了」內地遊客。被告羅偉華（56歲）、女被告黃綺婷（22歲）和埃及籍被告Soliman Ahmed Fawzi Elsayed（35歲）同被控1項有意圖而傷人罪，指他們於去年10月6日，在旺角非法及惡意傷害男子X。羅另被控使男子Y受傷。該兩案同押後至6月9日再訊。

法官郭偉健今繼續避度反修例相關案件。

明天反修例案件 繼續由法官高勁修負責

此外，電訊公司職員陳景僖（32歲）被指將警員及其親人的資料，上傳至Telegram群組，被控1項串謀披露未經資料用者同意而取得個人資料罪，以及1項不誠實取用電腦共兩罪。該案亦在區院提堂，並押後至6月2日。

而根據司法機構的網頁顯示，明天多宗反修例案件同是由法官高勁修處理。

案件編號：DCCC 153、154、164/2020