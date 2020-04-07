DSE 2020│4.7萬人報通識科　考評局：39人因病缺考、3人不適離場

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的文憑試踏入第三日，今日（27日）亦是今屆首科必修科（通識）的考核日。考評局公布，今天將有47,000多名考生報考，共有29名考生因病未能出席考試，另有10人今日因發燒或不適被拒進場。至於身體不適須中途離場者共有3人。

通識科DSE首個核心科目(4月27日)開考，不少考生提早到試場等候，準備心情，亦預留時間作試前檢疫。(梁鵬威攝)

考評局表示，今天舉行的通識教育科考試，約有47,000多名考生報考，分別設243個禮堂試場及逾270個特別試場。而截至今日下午3時，共有29名考生向考評局公開考試資訊中心報告因生病缺席今日的通識考試；另有10名考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場。此外，有3人因身體不適，在考試期間離開試場。

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首兩日共20名考生因病缺考或中途離場

今屆文憑試在上周五（24日）開考，「打頭陣」的是視覺藝術科，當日共有6位考生因不適未能應考，當中5人向考評局呈報，未有到達試場，另有一人申報出現急性呼吸道症狀，最後自行離開考場。

而第二日（25日）為化學、綜合科學及綜合科學（化學科）的考試日，當日有14名考生因病未能完成考試。當中兩人因發燒或有病徵不准入試場，另有2人不適在考試期間離開試場；餘下10人則自行向考評局呈報因病缺考。