佛誕｜長洲太平清醮取消多項活動防疫　商戶料人流比去年減半

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，長洲太平清醮值理會亦取消多項活動，例如飄色巡遊、包山嘉年華等。 雖然太平清醮不再一樣，但紀念品繼續售賣太平清醮相關的紀念品，但就加入香港人抗疫元素。有店主指原預計今年太平清醮正值4日長假期有助生意，惟受疫情影響料生意比去年同期減半。另有店東稱疫情期間不少居民留家抗疫，反令平日外賣生意增加，得以捱過疫情。

紀念品店負人黃小姐指，自疫情開始，收入較反修例期間少五成，最近因疫情受控及太平清醮的影響而回復兩成。（鄭子峰攝）

紀念品店︰推出抗疫鎖匙扣 曾一日收入僅60元

今年有長洲紀念品店推出「抗疫版」鎖匙扣，「小島品味」負責人黃小姐指，「香港人平安」及「好人一世平安」兩款鎖匙扣最受歡迎，除了祈求平安外，亦有產品專門為醫護設計。她又指，因手工製作致數量有限，推出不久後訂購名額已滿。

她續說，自疫情開始，收入較反修例期間再跌五成，最近因疫情受控及迎接太平清醮，生意回升約兩成，「𠵱家就好似平時星期六日嘅人流咁。」雖然長洲的人流開始回升，但仍未達到收支平衡，「冇錢賺，仲蝕緊㗎，試過一日得60蚊生意，連租都就嚟畀唔到。」她指會善用網絡宣傳店鋪，「唔會限死用實體店嚟做生意。」例如在疫情最嚴峻的時期，建議顧客不必前來長洲，可選擇留貨或寄貨，因此顧客的年齡層亦較為年輕，主要為青少年及中年人。

小食店︰太平清醮期間停售魚蛋等肉食

「東源小食店」負責人廖先生表示，太平清醮期間不會售賣肉類，如魚蛋、燒賣、炸雞等，僅售果汁、糯米糍等小食。他指「幾日唔賣魚蛋唔會有咩影響，年年都係咁啦。」並強調要尊重傳統習俗，指之前有小食店為了賺錢破戒賣肉，最後反而經營不善而倒閉。

他續指，農曆新年至四月的生意最差，「坐喺度都恰眼瞓。」現時的生意相比疫情初期已有好轉，回升六成，但人流比去年太平清醮同期減少一半。他又指，「如果冇疫情發生，呢四日假生意一定會好好，而家冇人有優惠都冇用啦。」他預期未來數日的生意一般，希望疫情盡快完結回復昔日的人流。

麵店︰尊重傳統習俗不賣肉 休息數日不賣麵

小食店選擇不賣肉類食品，亦有麵店選擇休息，「火車頭酸辣小窩」負責人羅先生指，開業七年以來，在太平清醮齋戒期間都會停業。他解釋，因自小在長洲長大，會尊重傳統習俗不賣肉食，亦因進貨及成本難以控制，又指售賣的麵食為豬骨湯底，難以突然更換配方成齋類，會休息數日至太平清醮完結，「同事都話休息幾日OK，可以當補假。」

羅透露，由於主要做街坊外賣生意，限聚令對生意影響不大，而長洲內街的租金比外街便宜，每月約一萬多元，因此能勉強維持收支平衡。他又指，自遊客減少、市民在家工作及學生停課，反而令居民留在長洲不外出，促進本地的消費，指與往日的情況相反，「完全掉返轉」。

長洲麥當勞︰只供應非肉類、非奶類、非蛋類的食品及飲品

而長洲麥當勞亦貼出告示宣布從4月27日晚上11時至4月30日，只供應非肉類、非奶類、非蛋類的食品及飲品，並印上「不便之處，敬請原諒」。為響應太平清醮的習俗，麥當勞則取而代之推出脆香素菇包，材料包括麵包、素菇餅、生菜，配以無蛋沙律醬；而素菇餅的材料有馬鈴薯、青豆、粟米等蔬菜。