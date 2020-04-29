五一黃金周｜太平清醮無飄色、搶包山　平安包店料收入減半

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，長洲太平清醮值理會日前宣布，今年會因應疫情一切從簡，包括暫停飄色巡遊、搶包山等，亦取消佛誕翌日（5月1日）向公眾派發平安包的活動。 今年太平清醮適逢一連四日的公眾假期，包括佛誕、勞動節以及星期日，受疫情的影響及活動取消下，專賣平安包的餅店表示生意受損，預料生意額減五成。而渡假村負責人則指本地遊客佔大多數，對未來的生意不感到樂觀。

郭宇鈿指，材料的價格持續上漲，但為了顧客「食得平安」，已有四年沒有調整價格，維持九元一個。（郭子峰攝）

郭錦記︰收入減五成 貨架缺人手只賣平安包

翻查資料，長洲於2003年5月舉行太平清醮及飄色等活動，飄色主題為「驅走非典型肺炎病魔」。不過面對新型冠狀病毒，長洲為抗疫史無前例停辦飄色巡遊。專賣平安包、逾40年歷史的郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿表示，受疫情影響，太平清醮首日的人流相比去年減少五成，預計收入亦按人流比例減五成。

郭曾於三月初提到，每年太平清醮須製造約七萬個平安包，因師傅的數量有限，在此前期間會找「雷霆救兵」製包。他回應指，確定太平清醮取消後，「雷霆救兵」較去年減少一半。他亦解釋，由於人手有限，其他糕餅暫時停止供應，因此與上月琳瑯滿目的糕餅相比，現在的貨架僅得平安包「獨沽一味」。

+ 9 + 8 + 7

今年無特別版平安包出售 價錢維持九元一個

自郭宇鈿子承父業後，每到太平清醮均會推出特別版平安包，如前年的「Hello Kitty」、「布甸狗」及「蛋黃哥」、去年的「蜘蛛俠」及「熊本熊」平安包。但他表示，因工作重心轉移至郭錦記工廠的營運，今年沒有相關的平安包出售。而相比過往的綠茶、紅豆、香芋等餡料，今年只提供蔴蓉、蓮蓉及豆沙三種傳統的味道。

雖然生意下滑，但平安包維持去年的價格售九元一個，他指材料的價格持續上漲，但為了顧客「食得平安」，已有四年沒有調整價格，「希望大家平平安安，反而冇考慮蝕幾多呢樣嘢，冇話一定搵幾多錢。」

度假村︰本地遊客增兩成

邁亞美度假村老闆杜先生透露，今年太平清醮幾乎沒有外地及內地遊客租住，現時以家庭為主的本地遊客佔大多數。「雖然彌補唔到損失，但算係苦中一點甜。」他認為，即使太平清醮的活動取消，但市民仍希望離開市區到離島燒烤及遊玩，在疫情下鬆一口氣。

他透露，現時家庭房已訂滿，只剩下情侶房。他指「定價唔敢咁進取」，以往太平清醮期間為「節日價」，但今年的價格反而下調三成，如雙人房從一日600元減至450元，家庭房從一日1,200元減至900元。他亦對未來的生意並不感到樂觀，視乎疫情何時完結，但他續指最近的生意已回升兩成，期望有更多本地遊客到長洲觀光。

除此以外，他指為了租客的健康及安全，響應衛生署的呼籲，叫租客避免四人或以上的聚眾，進村前亦需量度體溫，並提供消毒酒精及濕紙巾。他亦笑指無必要準備口罩，「香港人都好自律戴晒口罩入嚟。」

回顧2019年太平清醮