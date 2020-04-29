防疫抗疫基金│明愛調查：73%基層勞工未受惠　促港府推短期職位

新冠肺炎疫情下，多個行業受打韓，不少市民失業。明愛社區發展服務以問卷訪問102名面對就業問題的勞工，當中大多人發現從事飲食或零售業。逾七成三人未能受惠政府推出的兩輪「防疫抗疫基金」，促港府效法2003年沙士時做法，創造約三萬個短期職位（如屋邨清潔、青年大使等），舒緩失業人士的經濟壓力。

明愛社區發展服務一項調查發現，73%基層勞工未在港府的防疫抗疫基金中受惠。（受訪者提供）

明愛社區發展服務上月尾至本月中以問卷訪問102位受疫情影響、面對就業問題（因疫情失業、開工不足或放無薪假）的勞工，當中逾三成受訪者失業，平均失業了兩個月。

一半受訪者在疫情前已屬低收入人士，有申領政府補貼或援助，發言人黃韻然說，受疫情影響，不少人工時被削甚至被迫停工，收入減少，可領津貼亦因此減少。調查中約三成（33名）受訪者過去一年有申領「在職家庭津貼」，當中24人因工時不足或失業，領取津貼的金額減少，甚至失去領職津資格。

31歲酒樓廚房工被迫停工 零收入、失職津及兒童津貼

現年31歲、原在酒樓任廚房工人的亞恆，疫情前月入約1.8萬元，他與太太育有一名三歲女兒的他，疫情前每月職津連同兒童津貼約有1,100元。惟二月份工時被減，整月只餘100小時，不符申請職津要求，薪金亦減至$8400，而三月起至今更停薪留職，只有零收入。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

六成半受訪者稱：家庭積蓄兩月內用盡

收入減，租金依舊。受訪者面對困難指數平均分為8.2（10分為極度困難），主因是租金負擔重。六成半受訪者稱家庭積蓄不足應付兩個月的生活開支。

另外逾七成受惠者稱未能受惠於政府的兩輪抗疫防疫基金，有受訪者稱基金須僱主申請，僱員難直接受惠，亦有人稱基金推出前已被解僱。他們希望港府推出第三輪的防疫抗疫基金補漏拾遺。

明愛社區發展服務以問卷訪問102名面對就業問題的勞工，當中大多人發現從事飲食或零售業。（資料圖片／羅君豪攝）

明愛促港府參考沙士做法 創短期職位聘基層

明愛則認為，港府擬兩年內創造三萬個職位是「遠水不能救近火」，促港府效法2003年沙士後的做法，創造約三萬個短期職位（如屋邨清潔、青年大使等），舒緩失業人士的經濟壓力。另同步發放關愛基金兩期的「非公屋、非綜援一次過生活津貼」，並延長申請時限，便利基層。