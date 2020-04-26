防疫抗疫基金︳的士司機憂政府津貼車主趁機加租　生意額大跌逾半

政府防疫抗疫基金為全港的士、小巴車主提供一筆過3萬元資助，另向的士、紅巴、綠巴司機提供為期6個月、每月6,000元的補貼。《香港01》發現，有的士、小巴車主可獲上千萬元資助。 有的士司機指，受疫情影響，近月生意下跌近六成，車主早前減租逾半，惟近日卻輕微上調車租，加上車主未有講明減租時期，擔心政府補貼出爐後會上調車租。

信德中心的士站於早上時段車輛大排長龍。（張嘉敏攝）

抗疫基金│20小巴的士車主共獲逾億資助 小巴大王馬氏獲2300萬

受疫情及政府推出的防疫禁令影響，於信德中心的士站於早上時段車輛大排長龍，有司機趁等候期間消毒車輛、甚至看書。駕駛的士達9年的廖先生，為於輪候過海的車龍之一。他指進入的士站逾40分鐘，期間僅有一輛車載客離去，稱受疫情影響生意額下跌近6成，「以前一更有1400元至1500元，依家有600至700已經算好。」他稱，每日車租為450元，自疫情開始後車主一度減租至230元，惟於上月突然再加至250元，由於車主未有講明減租期，坦言：「今日唔知聽日事」。

廖先生憂慮車主會趁機加租。（張嘉敏攝）

的士司機：車主唯利是圖

他稱，獲悉政府將派發補貼予的士司機，惟仍未知何時能取款，加上業內有憂慮車主會趁機加租，變相令政府補貼歸零，「唔期望會再減，但希望唔好加。」他續指，去年反修例運動對生意影響不大，未料到疫情打擊深遠，坦言6000元津貼金額不多，但仍希望政府能盡早發放幫補生計。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

梁先生指今次疫情影響遠超於沙士，生意額下跌7成。（張嘉敏攝） 的士司機錢先生他指受疫情影響，每日生意額僅得約500元至700元，「夠自己洗，養唔到家。」現時每日車租由400多元減至200多元，他同樣憂慮政府補助有反效果，「好多車主都唯利是圖，覺得有情況好咗就會加（車租）。」駕駛的士近30年的梁先生指，今次疫情影響遠超於沙士，生意額下跌7成，「每月唔見萬二元。」他指獲車主減租200元，明白車主亦面對經濟壓力，但希望能與司機共渡時艱，「減就冇可能，唔加就偷笑。」

葉先生駕駛來往銅鑼灣至荃灣路線的紅色小巴。（張嘉敏攝）

紅VAN司機斥政府不公布詳情

至於紅色小巴的生意同樣受挫，駕駛來往銅鑼灣至荃灣路線的葉先生，乘客量大跌8成，「以前一更走6轉，依家得2轉。」他稱，車主因應疫情亦有減租，但明白對方同樣面對壓力，自己亦未曾抱怨。他批評政府遲遲未公布領取津貼的詳情，又指自首輪基金公布補貼燃油費後，氣油價亦隨即上升，坦言有反效果。駕駛同一路線的周先生，說車主有減租數十元至100元，固然希望能擴大減幅，但亦明白雙方同樣有壓力。

綠色小巴早前未被涵蓋於受惠對象，惟其後政府補漏向車主發放一次性補貼。駕駛綠色小巴的易先生說，他們雖未有車租壓力，但面對乘客量減少，被公司減少工時變相減薪，平均每月薪金大減3000元至4000元。