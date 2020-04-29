新冠肺炎｜何栢良倡商務客豁免前需檢測　憂長假期市民防疫鬆懈

本港連續三日錄得零新增新冠肺炎確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）指出，本地最後個案在4月10日確診，若相隔14日至5月3日都沒有新增個案，並能保持至第二個14日即5月17日，總共28日零確診，才能夠說本地感染是中斷。不過，他擔心佛誕、五一長假期將至，「呢幾日喺街都見到多咗好多人唔戴口罩，係咪放鬆咗呢？」 至於政府新增商務人士可以申請豁免14日強制檢疫，他指內地近期仍有約500宗本土感染，絕大部分是無病徵感染，認為內地不同地區有不同風險，「政府應該要求他們進行病毒檢測，陰性先放行。」 政府專家組成員、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌透露，政府新增豁免人士前未有知會專家組，但明白措拖非即時生效；他亦認為，商務客應該留下深喉唾液樣本作檢測，以減傳播風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒市民不要放鬆防疫。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良在港台電台節目《千禧年代》訪問中表示，內地近期仍有約500宗本土感染，絕大部分是無病徵感染，「內地復工復課，而政府要求他們排查而發現。」他認為，內地個別地區有不同程度的風險，要小心考慮商務人士前往的地點，又提倡要求他們要進行病毒檢測，若陰性先放行。



商務客若自費做檢測料有港化驗所接生意

他相信本港政府可以應付數百個額外的病毒檢測，但若是幾千人獲新豁免，「政府是可以與內地商討怎樣進行檢測，現行豁免嘅跨境司機係內地關口驗。」他又指出，若商務客要自費作檢測，相信本港有不少合資格的化驗所會願意去做。

何栢良提到，本地最後個案在4月10日確診，若相隔14日至5月3日都沒有新增個案，並能保持至第二個14日即5月17日，總共28日零確診，才能夠說本地感染是中斷。但他擔心五一長周末將至，「呢幾日喺街都見到多咗好多人唔戴口罩，係咪放鬆咗呢？」強調要繼續保持個人防疫。

如何評估復課風險？何栢良指，若教育局安排在5月26日復課，「如果去到5月17日都無新確診，咁26日都再過咗一排，風險相對細。」但他再次重申，學生在校內要做好個人衞生，重點是要戴口罩，但仍要避免聚集。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府事前未有與專家組商討



許樹昌在同一節目透露，政府在事前未有與專家組商討新增兩類豁免人士，但他昨晚已和食䘙局局長陳肇始通過電話，明白措施非即時，應該安排是可接受。他指出，商務人士每次往返內地需逐次向商經局作出申請。

商務客的感染風險大不大？他說：「視乎不同地區，如果黑龍江咁就危險」，但廣東近日仍有無病徵新增個案，他直認對此感擔心，「都係要睇個別地區有無社區爆發，如果咁啱有個案喺深圳爆發就要再睇啦。」他又認同，商務客應該留一次深喉唾液作檢疫，以減低社區的傳播風險。

至於復課安排方面，許樹昌指28日沒有新確診是標準，即5月17日後沒有新個案便是安全，「DSE考後已經超過5月17日，若果喺26日復課，一段長時間無確診，我覺得係安全嘅。」但他提醒，一日未有疫苗面世，市民仍然戴口罩生活，「唔好咁快諗住除罩。」