梁天琦上訴｜Facebook發帖指梁因受厚愛感溫暖　盧建民將提上訴　

梁天琦等三人因2016年的旺角騷亂，被判囚3年半至7年不等。他們認為判刑過重而提出上訴，惟上訴庭今駁回，認為原審法官的量刑非過重。未有到法庭的梁天琦，其親友在宣判後在梁的Facebook帳戶發帖，指感謝各人的關心與厚愛，梁天琦因此感到溫暖。而代表另一被告盧建民的大律師則表示，盧會提出上訴。

梁天琦今未有到達高等法院聽取上訴結果，由大律師陳偉彥代表。而在宣判後，梁的Facebook帳戶發帖，表示「由衷感謝大家，有賴各位熱心捐助，天琦方有機會提出上訴。你們展現的關心與厚愛，讓他感到溫暖。」。

數名支持者拍打囚車車窗 大叫「光復香港，時代革命」

至於就定罪和判刑上訴、但同遭駁回的盧建民，其代表大律師劉偉聰在庭外表示，盧決定將會繼續就本案申請上訴。劉又指，盧建民寄語香港人，指「沒有人是孤島，不遺忘、不淡忘、不善忘；毋忘初一、6.12、7.1、7.21、8.31；香港人是打不死的。」

而囚車離開高等法院前，懲教署明顯加強防備，在囚車出入口位擺放鐵馬和拉起警戒線，又築起人鍊保護囚車，防止支持者衝擊。唯當囚車離開高等法院時，仍有數名支持者走到車前試圖阻擋，又大力拍打車窗，大叫「光復香港，時代革命」等口號。