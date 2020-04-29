【梁天琦上訴】求減刑被駁回　梁刑期維持判監6年　料後年1月出獄

參與2016 年農曆新年旺角衝突的本土民主前線前發言人梁天琦，因暴動和襲警兩罪而被判囚6年。至於同案的盧建民和黃家駒，亦因涉暴動罪，分別被判囚7和3年半。三人早前同就刑期上訴，認為判刑過重，而盧同時就定罪提出上訴。上訴庭今(29日)裁定駁回梁天琦等三人的上訴，梁的刑期維持原本的判監6年。

梁天琦並未有就暴動罪成求上訴，只就被判囚6年求減刑。(資料圖片)

三名上訴人：梁天琦(28歲)、盧建民(32歲)和黃家駒(32歲)。梁天琦經審訊後被裁定1項暴動罪成，連同審訊前承認的襲警罪，兩罪合共被判囚6年。而盧建民在審訊後被裁定1項暴動罪成，被判囚7年。黃家駒則承認暴動罪，被判囚3年半。

而梁天琦今未有到高等法院聽取上訴結果，只有盧建民和黃家駒到庭，而盧和黃在得知結果後，表現平靜。

梁天琦於2018年1月22日起還柙，即至今已在囚828天。他上訴被駁回，維持6年刑期。一般而言，在囚期間行為良好可獲扣除三分一刑期，因此預料梁天琦最快可於2022年1月下旬刑滿出獄。而盧建民則預計於2023年1月刑滿出獄。

量刑時考慮了梁沒參與的行動

資深大律師駱應淦早前替梁天琦陳詞時指，梁未有被裁定砵蘭街的暴動罪成，原審法官彭寶琴卻要梁為該事件負上部份刑責。此外，原審法官也有提及快富街的起火事件，但該事件發生時，梁已經被捕，故認為判刑時不應作考慮。

此外，原審法官基於現場人士戴口罩、眼罩、頭盔等，認為他們有預謀和組織。駱應淦反指，這些物品是保護自己，或免被他人認出，非代表他們有組織犯案。

盧未有縱火卻被囚7年

同時就定罪和刑期上訴的盧建民，其代表大律師劉偉聰則指，原審法官在引導陪審團時犯錯，把「共同目的」和「犯罪意圖」混淆，若盧當時的行為帶不同目的，便不屬集結。陪審團或錯誤理解暴動罪的其中一項控罪元素「非法集結」，從而錯誤判斷盧暴動罪成。

劉偉聰又指，本案不及另一宗旺角暴動案「楊家倫案」嚴重。楊案涉及縱火，最終被判囚4年9個月，但盧建民只是掟物件，認為盧被判囚7年屬過重。

只向警掟發泡膠箱被囚3年半

至於涉及亞皆老街暴動的黃家駒，其代表大律師早前陳詞，指黃案發時只是向警員掟發泡膠箱，而在亞皆老街的擲磚及玻璃樽的事件，都是黃被警員制服後發生。

律政司認為判刑非明顯過重

代表律政司的刑事檢控專員梁卓然回應指，本案的判刑並非明顯過重。梁卓然指處理暴動罪的判刑時，需考慮整體暴力行為、規模及有否經策劃，以及被告的角色和行為。控罪前發生的事，判刑時應作為背景考慮。而梁天琦在亞皆老街的事件前，曾在砵蘭街出現。而梁被捕後發生的事，判刑時亦需考慮。梁卓然指，本案涉案的人數和暴力，都非常嚴重。

就盧的定罪上訴，梁卓然不同意原審法官指引陪審團時犯錯。

案件編號：CACC164/2018