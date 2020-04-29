【梁天琦上訴】一文看清主要案判刑　暴動罪囚2年4月至7年不等

於2016年初二凌晨，旺角因小販擺賣問題演變成警民衝突，原本應該喜氣洋洋的一夜，變得烽煙四起，有人堵路、擲玻璃擲及擲磚等，最後多人被捕，並前後共分成約13案處理。其中判囚最重兩名被告梁天琦及盧建民就判刑上訴亦有裁決，上訴庭駁回上訴，維持原判。 曾參與當晚事件的人士中，有多人被控暴動罪名，其中大部被告在區域法院處理，而被定罪的人士，大多被判囚。惟法庭會因應各被告有否認罪、參與程度、及個人因素等作量刑調整，但涉及縱火及擲磚等較暴力行為的，判刑亦會相對較重，其中一名在區院的案件，被告因曾涉縱火，經上訴仍維持4年9個月的監禁。

+ 8 + 7 + 6

警方表示，至今在旺角暴亂中共拘捕91人(80男11女)，年齡介乎14至70歲。64人已被起訴或正在經司法程序處理，其中3人棄保潛逃，1人正保釋候查，26人經進一步調查或諮詢法律意見後已獲釋。

高院判刑 介乎3年至7年不等

在眾多被告中，有10人的案件於高院審理，被告包括本土民主前線前發言人梁天琦，和該組織的前召集人黃台仰，兩人更被控煽惑暴動罪。黃後來與同案另一被告李東昇棄保潛逃，餘下8人，3人經審訊後被裁定罪名不成立，2人認暴動等罪，梁天琦認了襲警，再經審訊後被裁定暴動罪成。而各被告判刑，由3年至7年不等。

梁天琦因1項暴動和1項襲警罪，被判監禁6年。(資料圖片)

盧建民多次向警擲物被指積極參與囚7年

在審訊後被裁定罪成的盧建民，原審時被判囚7年，除了亦眾被告中判刑最重，亦是香港開埠以來，被判暴動罪最重的刑期。原審法官指盧所涉及的砵蘭街暴動屬大規模，約500人參與，並與警方對峙約4時。而盧逾10次向警方掟雜物，屬積極參與暴動。

至於梁天琦，原審法官指他被裁定罪成的亞皆老街暴動事件，有近200人參與，而梁以膠桶及卡板襲擊倒地的警員。同時，梁雖然就未被裁定砵蘭街暴動罪成，但原審法官指他晚上9時已在該處出現，目睹事件發展經過。

原審法官亦強調，政治訴求並非求情因素，否則會發放錯誤訊息，以為對政府或現狀不滿，便可訴諸暴力。

高院3被告判刑相對較輕

高院案件中，亦有部份被告判刑相對較輕，其中認罪的袁智駒和黃家駒分別判囚3年和3年半。黃家駒與梁天琦等同被控在旺角亞皆老街參與暴動，法官指黃對事件有限度參與，把黃的量刑起點下調至4年半，又因黃認罪而再獲扣減，最終黃被判入獄3年半。

袁智駒除了承認暴動亦承認縱火罪，他求情時透露患有亞氏保加症，法官判刑時亦考慮袁當時用金屬棒攻擊警員，又向警員掟盆栽，認為在鬧市作這些行為極為危險，亦無視對附近居民的影響，但亦考慮袁過往並無案底，故判他入獄3年。

至於有「美國隊長」之稱的容偉業，雖然是經審訊後被裁定罪成，但亦只是判囚3年，法官主要考慮到容患輕度智障和自閉症，與同案被告袁智駒，都有特殊的精神狀況，不宜判阻嚇性刑罰，最終採較低量刑起點，加上容偉業是初犯，亦獲酌情減刑。

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區院審理7案最高判刑4年9個月

而在區域法院審理的案件共有7宗，如下：

1. 港大女生許嘉琪、學生麥子晞及廚師薛達榮，向警方投擲玻璃樽及竹枝，同被裁定暴動罪成和入獄3年。

2. 電腦技術員楊家倫在豉油街用雜物燒的士，被判入獄4年9月，亦是區院多宗案中判刑最重的一個。

3. 三名被告楊子軒、羅浩彥、連潤發在豉油街近花園街交界參與暴動，羅及連被判入獄3年，楊因年紀較輕，被判入教導所，同案有兩名被告因證據不足而獲判罪名不成立。

4. 11名被告涉及向警察擲磚及玻璃樽，和破壞警車等，案中唯一女被告李倩怡潛逃至台灣。至於餘下10名被告，患有自閉症的吳挺愷承認1項暴動罪，被判囚2年4個月。其他9名被告經歷多個月的審訊後，全部被裁定罪成，犯案時只有17歲的葉梓豐被判入教導所，另外8名被告被判入獄2年9個月至4月3個月。

5.男侍應鄧浩賢向警員掟磚及搖晃路牌，被捕稱因「貪得意」犯案。他承認在旺角山東街及彌敦道暴動，被判囚2年10月。

6.有「旺角女村長」之稱的畢慧芬因掘磚和將紙皮拋入火堆，去年被裁定兩項暴動罪成，被判囚3年10個月。

7.於去年初才被捕的譚百熙、陳舜堯及王國斌，案件去年提訊時，譚表示將會認罪。而被控兩項刑事損壞罪的王，和被控一項縱火罪的陳則不認罪。三人的案件押後至今年處理。

在區院認罪被告刑期少於3年

在區域法院已審理的案件中，認罪的兩名被告鄧浩賢和吳挺愷均有掟磚，其刑期都少於3年。

而在審訊後被裁定罪成的被告，大部份的刑期都3年或以上。而楊家倫涉及的豉油街暴動，法官判刑時指當時有50、60人參與，而楊將起火紙皮箱拉到一輛的士旁邊，就暴動罪以監禁5年為量刑起點，因楊無案底等因素，刑期減至4年9月，並和縱火罪的刑期4年3個月同期執行。

至於另一案的莫嘉濤，除了面對暴動罪外，亦涉襲警和刑事毀壞罪。法官指他向警方防線掟雜物及掟磚至少11次，以及向一輛警車掟竹和磚，最終判他監禁4年3個月。

上訴人陳柏洋上訴被駁回後須繼續回獄中服刑。（資料圖片）

水樽擲警員 在裁判法院被判囚9個月

此外，5名被控較輕罪名的被告，分4案在九龍城裁判法院審理。熱血公民成員陳柏洋以水樽擲警員，被裁定襲警罪成，入獄9個月。而陳卓軒和陳宇基，因公眾地方作出擾亂行為及襲警罪成，被判囚21日和3個月。

掟磚傷及警員的陳浩文，承認襲擊致造成身體傷害罪後，被判感化令18個月。而攝影師卓羚釬則在審訊後，脫襲警罪。