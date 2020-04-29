新冠肺炎｜的士業：逾萬名司機未換新證無法領補貼　促政府補漏

新型冠狀病毒肺炎疫情減少市民外出，運輸業大受影響，政府推出兩輪防疫抗疫基金，包括向合資格的常規的士司機派發每月6,000元的補貼。不過有的士業界今日﹙29日﹚表示，補貼要求司機持有2018年底開始發出的新款的士司機證，仍使用過期、舊款證的司機，即使疫症期間有工作，都不可獲領津貼。 業界表示，舊證未有寫上有效日期，不少司機年老一直未知要換證，批評政策原意是幫助司機，現時卻出現遺漏：「啲官唔係幫市民㗎咩！」業界估計，逾萬名司機仍持有舊證。

不少司機仍使用舊款的藍色的士司機證。（黃偉倫攝）

舊證無寫到期日

政府於2018年10月，正式推出新款的的士司機證，每次有效期10年。與舊款不同，以往司機證為藍色，新證則為橙色；另外，舊證需每年續期更新，但未如新證般寫上有效日期，只寫上簽發日期。根據法例，如司機提供服務時，未能提供有效的司機證，可被罰款2,000元。

運輸署推出10年有效期的橙色新證後，便逐步淘汰舊證，2019年10月後，所有舊證都已到期。的士業界今日就舊證司機無法領取補貼的事宜，與運輸署商討。根據防疫抗疫基金，政府將向每位合資格的常規的士司機提供每月港幣6,000元的補貼，為期6個月。

的士車行車主協會主席袁揚威於會議後表示，不少持舊證的司機，於疫症期間堅持工作，惟收入仍然微薄，本身應是防疫抗疫基金的協助對象，惟運輸署態度強硬，認為只可補貼合資格的新證司機。他又稱， 車租紀錄、車主聲明等，已可證明司機於疫症期間工作。

的士司機從業員總會理事會總監李為民估計，全港逾萬名司機仍持有舊證，當中不少為年老司機，根本不知需要換證，尤其舊證本身未寫上有效日期。他又稱，即使司機現時更換新證亦為時已晚，因政府要求，司機需於本年3月31日前持有新證方合符資格。

香港無綫電的士聯會黃羽庭批評，現時措施出現遺漏，忽視舊證司機，「啲官唔係幫市民㗎咩！」他又稱，抗疫基金只需司機每月最少持續有8天工作，不少持舊證的司機每日都經常辛勤工作，卻不獲補貼，並不公平。

鄭先生表示，疫情下收入大減八成，希望可獲得補貼。（黃偉倫攝）

司機：手停口停 好少人抽空一天續證

從事夜更的士14年的鄭先生，現時仍使用舊證。他表示，即使使用舊證，除非發生交通事故，過往警方亦不會追究；推出新證前，大部分司機亦不會依例逐年更新，可能2年才續期。他解釋，司機「手停口停」，甚少抽空一天續證，而且由於一直相安無事，故不少人使用舊證。

鄭先生表示，疫情下收入大減八成， 由過往每日營業額1,500元，跌至現時的約300多元，而且未扣除車租。他表示，仍需供養妻子及父母，作為家庭支柱，即使政府要求繳交過期換證的罰款，仍希望獲得補貼。