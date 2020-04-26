抗疫基金│20小巴的士車主共獲逾億資助　小巴大王馬氏獲2300萬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府於第二輪防疫抗疫基金向每輛的士、紅色小巴綠色小巴車主發放一次性3萬元津貼，全港逾2.25萬名車主受惠，涉及約6.77億元公帑。 《香港01》發現小巴大王馬亞木家族，除透過人人汽車持有656輛小巴外，亦透過富僑飲食集團持有128輛的士，合計可獲2,352萬元資助，料成此計劃下獲最多資助的車主。另外，十大的士車主各持過百輛以上的士，可獲至少300萬元資助，當中的士大王泰和車行持有583輛的士，料可獲1,749萬元資助。 人人汽車及富僑飲食董事、馬亞木長子馬僑生回應稱，自今年一月起生意額下跌至少一半，「損失比呢條數（政府津貼）仲大」。

根據運輸署資料，現時全港有18,163輛的士、1,010朝輛紅巴、3,340輛綠巴。《香港01》向運輸署索取十大的士及公共小巴登記車主，截至今年4月17日，首10名（見表一）持有最多的士登記車主，擁有的士數量介乎101輛至583輛，涉及303萬至1,749萬元資助。

首3名持有最多的士依次為泰和車行（583輛）、鴻溢的士車行（288輛）以及忠誠車行（265輛）。三間車行主要股東分別為伍熀、莫美琼；陳汝強以及張艷枝、鄭克和。

公共小巴方面，由小巴大王馬亞木及3名兒子馬僑生、馬僑文、馬僑武任董事的人人汽車持有656輛小巴，佔全港綠巴和紅巴總數15%，另馬氏四人任董事的富僑飲食集團持有128輛的士，料馬家可獲最多2,352萬元資助，成為此計劃下獲最多資助的車主。

小巴大王馬亞木（左二）與三名兒子透過公司合共持有656輛小巴和128輛的士，料可獲逾2,300萬元政府防疫抗疫基金資助。（資料圖片）

十大小巴車主第二至四位分別為萬誠運輸有限公司、大叁有限公司、中港運輸顧問有限公司，三間公司合共擁有286輛小巴，料獲858萬元資助。三間公司均由進智公交主席黃靈新、執董伍瑞珍、黃慧芯及非執董黃蔚敏等人持有並擔任董事；進智公交於19/20年度首6個月，曾向三間公司支付合共逾3,300萬元租賃小巴。

進智公交主席黃靈新（右二），與多名家族成員透過三間公司持有286輛小巴，料可獲政府防疫抗疫基金858萬元資助。（資料圖片）

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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馬僑生接受《香港01》電話訪問時表示，疫情下公司生意「損失比呢條數（政府津貼）仲大」，自今年1月起，生意額最少跌一半，部分小巴路線損失七至八成，形容政府津貼「有好過無」。被問及會否將部分補貼與旗下司機分享，他則稱「現時車租僅收三成」，至於損失實際金額及實際給予司機的車租優惠等，馬僑生則稱「要再了解下」。

立法會交通事務委員會委員譚文豪認為，防疫抗疫基金提供3萬元補貼予車主「好多」，相當於一輛的士月租。他認為補貼計劃下對業主賠償僅是寬免地租、差餉，而政府現時卻針對車主提供補貼，認為除非的士及小巴車主大幅減車租，並以實報實銷形式申領資助，否則此形式下難以保證車主獲得的金額，能惠及前線司機。