佛誕假多車塞入西貢　小巴公司：預留乘車時間　市民：針都插唔入

今日（30日）起打工仔可享一連四日長假期，部分人選擇前往郊區舒展身心，惟出門前宜先留意交通狀況。早上10時許，西貢1號及2號專線小巴公司在Facebook表示，西貢公路入西貢方向交通非常擠塞，呼籲大家請預留更多乘車時間。 早上接近11時，入西貢方向的車龍一度延至清水灣道近壁屋，出九龍交通正常；下午12時30分左右，西貢清水灣附近停車場已爆滿，有家長趁假期帶同子女到西貢，惟等待小巴需時超逾半小時，亦有因為等候時間太多轉搭的士；有市民形容沙灘人多「針對插唔入」。

另外，進入萬宜水庫、西灣亭及黃石碼頭一帶，必須途經北潭涌閘口，惟該處附近亦出現塞車，大網仔路入北潭涌方向龍尾一度延至斬竹灣。

不少人趁佛誕假期到西貢，下午時份清水灣二灘已人山人海，有市民於下午一時才到沙灘形容沙灘「插針都入唔到」。

早上十時 坑口往清水灣小巴已輪候逾半小時

李先生一家三口住在將軍澳，三個人早上十時出發前往清水灣二灘，等小巴都超過半小時，「無塞車，但架架車都爆！」因為小巴人多，他們三個人在搭車過程中都戴著口罩，到了沙灘才除下。

正午時分起，清水灣附近停車場已爆滿。（袁澍攝）

市民見小巴大排長龍 轉搭的士

洪小姐和女性友人相約來到海邊，且一人帶同一個小朋友到場，他們住在坑口附近，早上出發見到小巴站大排長龍，心感無奈，最終決定搭的士前來，花了60多元，「無諗過咁多人，所以來到都會戴口罩，和人保持距離。」

洪女士與女性友人的小朋友一同到沙灘遊玩，小朋友都表示來海灘好開心。（袁澍攝）

李先生一家三口，早上十時半從坑口附近出發，因為預料到搭巴士人多，所以決定以Uber前去沙灘。（袁澍攝）

李先生一家三口早上十時半從坑口附近出發，因為預料到搭巴士人多，所以果斷決定叫Uber前來，「唔好嘥咗個好天氣！」李先生說兒子讀幼稚園，間中會短暫下樓玩耍，但時間太有限。他說雖然本地個案都已經少了，但始終仍擔心有風險，所以三人決定全程都戴口罩。