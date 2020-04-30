新冠肺炎・4.30｜長洲佛誕日北帝巡遊或違限聚令　連續五日零確診

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和跡象，今日（30日）再次「零確診」，一連五日無新增個案。今日是佛誕，一連四日假期開始，料大批市民外出「放風」；由於今日是長洲太平清醮，雖然搶包山、飄色巡遊取消，但仍有大批市民入長洲。 首班巴基斯坦包機將會在今晚7點多抵港，約有300名滯留港人。

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【23:55】正與港府合作、為每日乘搭班機返港的居民提供休息等候檢測結果住宿的九龍城富豪東方酒店，其母公司富豪酒店集團昨日（29日）向職員發出信件，提出由5至8月放無薪假一個月，期間每月七五折支薪，9月回復正常薪金水平，不簽署當作自動離職。資方表明減薪期內不會解僱簽署員工，但也要求簽署的員工期內不可辭職，否則任何一方要賠償對方損失。

香港酒店工會主席徐考澧表示，不少員工慨歎現時市道太差，擔心離職後難以找到相關工作，只能默默接受，「好多都身不由己，就算一邊要加班最少兩個鐘，一邊被要求放假亦只有焗住做，好無奈。」

【新冠肺炎】富豪酒店命員工放無薪假一個月 工會：只能默默接受

【23:18】入境事務處今日（30日）公布，智能身份證換領中心將於下周一（4日）恢復運作，但服務內容有所調整。當局又稱，1957年至1963年、1970年至1976年出生人士的換證時間表則有待調整，詳情稍後公布。

換身份證｜入境處下周一恢復服務 64萬人未換證 將更新時間表

【20:00】新型冠狀病毒肆虐全球，政府安排專機到首都伊斯蘭堡，首批先接載319人返港，於今晚7時許抵港。本港由周日（26日）起已連續五日「零確診」，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超估計，這批居民返港後，很大可能中斷本港連續「零確診」紀錄，但相信他們把病毒帶進社區的風險很微。他認為只要沒有新增本地個案，便不會影響政府考慮放寬限聚令及停業令。截至今日持續11日沒有新增本地個案，只有個別人士由外地回港後確診。

新冠肺炎｜巴基斯坦返港居民或中斷零確診 專家料不影響放寬限聚

儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日仍有不少市民到公共泳灘遊玩。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安更講出救生員的困境：「如果有人溺水，我哋救定唔救呢？」（李澤彤攝）

【18:45】新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，本港連續五日零確診。一連四日佛誕連勞動節假期開始，不少巿民趁假日外出海灘遊玩。儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日公共泳灘仍然人山人海，部份人更無視康文署封閉泳灘的告示，頻頻入海游泳、闖入沖身設施。

雖然不提供救生服務，但救生員留一成人手仍要維持秩序，他們需要勸喻海灘的市民要遵守限聚令，但其實無執法權，深感阻嚇力有限，甚至常常被市民「問候」。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安更講出救生員的困境：「如果有人溺水，我哋救定唔救呢？」

新冠肺炎｜康文署停救生服務 海灘仍逼爆 救生員兩難：救定唔救

【18:30】毒肺炎現已蔓延至全球，為控制疫症從海外輸入，本港亦自3月中對入境旅客加強限制，包括要求入境者強制檢疫14日，以及禁止非港人乘飛機抵港入境，令訪客數字急劇下跌。

入境處數字顯示，4月截至昨日（29日）的入境旅客總數僅為3,218人次，較3月的8.2萬人次大跌96%，若與2003年沙士期間的427,254人次低位比較，更下跌了99.2%，本月的入境人數勢創新低。

新冠肺炎｜4月訪港旅客不足4000人次勢創新低 較沙士低位跌99.2%

【18:20】近日本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，適逢今（30日）、明（5月1日）兩日公眾假期。荃灣廣場內人流雖不算多，但百貨公司「一田」的超市內人頭湧湧，特別是凍肉及蔬果的貨架前都擠滿人。鄰近的另一日本超市同樣人山人海，要擠到貨架前選購貨品亦要先等候。有市民就認為，今日超市內人潮比預期多，「紅日多人都正常，不過無諗過咁多！」

佛誕假期市區超市水洩不通 市民：無諗過咁多人 要戴實啲個口罩

【17:11】新型冠狀病毒肆虐全球，各國正尋求有效的藥物，新藥瑞德西韋備受關注。美國國立衛生研究院公布一項臨床測試，1063名嚴重患者每日接受靜脈注射，平均在11天內康復，康復時間比服用安慰劑的患者快三成。結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。

另外，美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估，結果顯示了5天療程的效果跟10天療程相約，兩組皆有超過一半患者在第 14 天內康復出院，整體死亡率為7%。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，瑞德西韋治療方式為注射針劑，「五日已經足夠藥物入血」，故五日治療效果與十日分別不大。

瑞德西韋｜美國研究：患者康復時間縮餖三成 平均治療11日可出院

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【14:46】長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，這是一向飄色巡遊後的儀式，本身今年已提早至早上10時進行，惟遭到反對。他解釋，剛才的儀式是「即興」進行，亦由九個神像減至2個，只有兩座轎，料整個隊伍不超過20人，但沿途多人鼓掌、拍照。被問及會否擔心違反禁聚令，他重申隊伍之間有相隔1.5米距離，枱橋的人亦不多於四人，又指是次決定沒先通知警方。他重申，完成儀式十分重要，不止是保長洲平安，而是保全香港平安，希望疫情盡快離去。

但記者現場所見，工作人員超過四人，根據警方驅散「和你lunch」的說法，同一目的、即使相隔1.5米，亦違反限聚令。北帝廟現場有警員駐守，未見有警員作出票控或阻止活動進行。

太平清醮｜限聚令下長洲照搞北帝巡遊 四人一轎多人聚集無人執法

▼4月30日 無飄色及搶包山的長洲太平清醮▼

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【14:20】長洲北帝巡遊，繞長洲一周，讓居民插香祈福。有超過五個神像巡遊，每個都有四五個人護送，或違反限聚令。但現場無執法人員在附近，巡遊有許多街訪聚集。

長洲太平清醮值理會本計劃今天早上繼續舉辦「迎神儀式」，但警務處處長鄧炳強今早到長洲巡視後，值理會主席宣布儀式取消。他指，由於儀式需要由八人一同抬轎，雖然人與人之間可以保持1米距離，但由於有「共同目的」，擔心遭票控，因此決定取消活動。

太平清醮｜長洲迎神儀式今早突取消 值理會：有共同目的憂遭票控

太平清醮｜長洲搶包山、飄色巡遊取消 人流較往年少 市民感可惜

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【13:25】接載在巴基斯坦的香港居民返港的專機預計於今日下午7:04抵達香港國際機場。

【13:47】據了解，今日再次「零確診」，為連續第五日無新增個案，累計維持1,038宗，為本月20日以來，第七次「零確診」。本港自19日之後，已連續11日沒有本地感染個案。

【11:15】今天是一年一度的長洲太平清醮，但在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，飄色巡遊、搶包山等活動均取消。長洲太平清醮值理會本計劃今天早上繼續舉辦「迎神儀式」，但警務處處長鄧炳強今早到長洲巡視後，值理會主席宣布儀式取消。他指，由於儀式需要由八人一同抬轎，雖然人與人之間可以保持1米距離，但由於有「共同目的」，擔心遭票控，因此決定取消活動，他稱值理會已為太平清醮作出多項改動，但幾乎所有活動都需取消，感到非常遺憾：「長洲居民安危、健康，我好擔心。」

太平清醮｜長洲迎神儀式今早突取消 值理會：有共同目的憂遭票控

佛誕假多車塞入西貢 小巴公司：預留乘車時間 市民：針都插唔入