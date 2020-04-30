《壹週刊》記者訪攝陶輝被警拘捕　記協主席：警翻閱筆記或已違法

警方日前於清水灣碧水新村以「遊蕩」罪拘捕兩名《壹週刊》記者，《壹週刊》指兩記者訪攝警務處助理處長陶輝時，遭警方在公眾地方拘捕，帶回警署後更被警方影印採訪筆記。香港記者協會主席楊健興今日（30日）於電台節目中認為事件有兩個嚴重問題，包括質疑警方任意用「遊蕩」罪針對記者。 楊又指，記者採取資料受法庭保護，若警方翻閱筆記甚至影印，在沒有法庭手令下，「表面上睇已經違法」。他認為牽涉問題嚴重，要求警方公開交代，而非單單發出新聞稿。

《壹週刊》指兩記者訪攝警務處助理處長陶輝時，遭警方拘捕《壹週刊》指兩記者訪攝警務處助理處長陶輝時，突然遭警方在公眾地方無理拘捕。（資料圖片／張浩維攝）

楊健興今日於香港電台節目《千禧年代》中指，根據傳媒版本，兩名記者被查問時已出示證件，加上身上有相機，「都有理由相信係工作中」，但警方仍用「遊蕩」罪扣查，形容是嚴重做法，任意針對記者。

他又認為，警方無權詢問記者正進行甚麼報道，並質疑「平時處理999報案有可疑人士都係用兩架衝鋒車到場？」警方處理手法令人懷疑是因記者報道，與警方高層有關。

《壹週刊》指兩記者被帶回警署後，警方更影印採訪筆記。（資料圖片）

另外，楊指另一嚴重問題是警方翻閱，甚至影印記者的採訪筆記。他強調警方應明白記者採訪資料受法庭保護，「唔係隨意咁睇寫咩」，表面上看警方已違法。他指警方僅以聲明形式交代，但由於牽涉重要原則及問題，故希望警方公開交代，解釋清楚。

《壹週刊》本月28日採訪有關陶輝報住位於清水灣的牌照屋涉嫌改建，違反牌照條件的報道，警方指當日接獲市民999報案，指有兩名男子在清水灣碧水新村內徘徊，懷疑有人干犯「遊蕩」罪，遂將其拘捕並帶回將軍澳警署。經調查後，警方核實二人屬《壹週刊》記者，便將其釋放。