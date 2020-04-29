助理警務處長陶輝報住清水灣牌照屋被指違規改建　西貢地政處視察

有報道指，警務處助理處長陶輝報住位於清水灣的牌照屋涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用牌照屋。陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照持有人的關係。

地政總署回覆《香港01》指，西貢地政處會在視察後視乎是否有違規事項採取適當的跟進或執管行動。

周三（29日）有報道指，警務處助理處長陶輝報住、位於清水灣的牌照屋涉違規改建，而陶輝亦涉嫌非法租用該牌照屋。不過陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照屋持牌人的關係。（資料圖片／張浩維攝）

陶輝報住牌照屋被指涉違規改建

《壹週刊》及《蘋果日報》周三（29日）報道，警務處助理處長、現任西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover）2018年與另外兩人創辦私人公司「Voltage Stabilisers International（HK）Limited」；按該公司2019年周年申報表，陶輝持股60%，並報住清水灣碧水新村單號屋。

報道指，陶輝報住的單號屋屬於「牌照屋」，按法例登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照。報道又指，陶輝與劉姓登記屋主無直屬關係，因此質疑陶涉嫌非法租用該牌照屋。陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照持有人的關係。

報道引述陶輝回應該媒體記者查詢時指，「其『妻子的家庭』與牌照登記人有關（In connection with my wife family）。此外，報道指涉事牌照屋曾多次進行改建，範圍包括天台、花園及圍欄等等，違反相關牌照規定。

陶輝多次參與及帶領反修例示威相關的警方行動，圖為他去年12月在沙田新城市廣場行動中，被同袍誤噴胡椒噴劑。陶輝今年初獲擢升為助理處長，現為西九龍總區指揮官。（資料圖片／余睿菁攝）

地政總署：西貢地政處視察有否違規事項

《香港01》今午向地政總署查詢事件，署方發言人傍晚回覆指，根據西貢地政處紀錄，涉事建築物位於政府土地牌照範圍內，而有關牌照可建不高於 5.18米的兩層建築物，每層面積不多於37.2平方米。

發言人續指，就構築物有否不符牌照規定，西貢地政處會在視察後視乎是否有違規事項採取適當的跟進或執管行動。

至於該牌照屋有否違法出租，署方指由於牌照持有人資料屬個人資料，因此無法提供，重申根據現行政策規定牌照持有人不准轉讓或出租有關構築物，如有違反，署方會向牌照持有人採取執管行動。

陶輝今年初獲擢升助理警務處長

香港去年中爆發因反對逃犯條例修訂的示威浪潮，在6月12日立法會外的清場行動中，警方共發射了約150枚催淚彈、橡膠子彈及布袋彈，被批評濫用武力，當日有份在場的其中一位指揮官陶輝成為眾矢之的。

陶輝去年6月調任新界南總區副指揮官，今年2月獲擢升為助理警務處長，現時擔任西九龍總區指揮官。