新冠肺炎｜藝術文化界資助計劃已發放一億元資助業界

民政事務局今日（30日）表示，政府為協助藝術文化界渡過因新冠肺炎病毒導致困難，在「防疫抗疫基金」下撥出1.5億元設立的「藝術文化界資助計劃」，至今已發放約一億元予相關機構以資助不同藝術團體及個人藝術工作者。 受疫情影響，有200多場粵劇演出取消，受影響粵劇界從業員約700人，民政局委託香港八和會館上周四（23日）起向受影響人士發放資助，總涉款額830萬元，現正與八和商討將5月及6月的表演亦包括在計劃內。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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自3月起，民政局已完成發放資助予9個主要演藝團體、14個康樂及文化事務署的場地伙伴藝團、33個獲民政局藝能發展資助計劃資助的團體、香港藝術節協會及香港海事博物館，涉款超過5千萬元。這些藝術團體會盡量運用所得的資助，支付員工、承辦人員及自由工作者的薪金。

在「藝術文化界資助計劃」下，民政局委託藝發局推出5千萬元的「藝文界支援計劃」。計劃涵蓋由2020年1月29日至6月30日受疫情影響的表演和活動。除繼續發放已批許的年度及計劃資助，藝發局於3月向42個受藝發局資助團體每團發放額外8萬元，以及向203個受藝發局資助計劃／委約活動計劃每項發放1.5萬元。

至於「藝文界支援計劃」計劃所涵蓋的非藝發局資助計劃及自由工作者，藝發局已接獲超過340個相關計劃及約二千名自由工作者的申請。其中藝文界自由工作者除可以獲得聘用他們的藝團發薪外，也可就其他受疫情影響的藝文工作申請藝發局的最高7500元資助。

此外，民政局亦為賽馬會創意藝術中心和藝發局轄下的藝術空間租戶繳交由2月至4月的全數租金，及由5月至9月期間為他們提供75%的租金減免，涉及總金額近一千萬元，約200個藝術空間租戶受惠。